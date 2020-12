Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - É amplamente esperado que veremos a gama de smartphones Samsung Galaxy S21 anunciada no próximo mês, para começar 2021 com um estrondo. Isso significa que os vazamentos estão chegando.

O mais recente detalha algumas das especificações do Samsung Galaxy S21 Ultra topo de linha - graças a um benchmark publicado no GeekBench - e as diferentes opções de armazenamento e cor de toda a família de dispositivos. Há também o que se afirma ser a primeira imagem oficial da imprensa a vazar [acima].

A Samsung irá sediar um evento em 14 de janeiro de 2021, com pré-encomendas do Samsung Galaxy S21, S21 + e S21 Ultra para começar no dia seguinte. Eles serão embarcados a partir de 29 de janeiro, disse.

O teste de benchmark para o S21 Ultra (encontrado pela 91Mobiles) revela que ele irá rodar no próprio processador Exynos 2100 da Samsung - pelo menos, uma variante irá. Ele também terá 12 GB de RAM e o Android 11 da caixa.

Além disso, o WinFuture afirma que o aparelho suportará a S Pen - a própria caneta da Samsung que normalmente só vem com a série Note.

O mesmo site listou as diferentes opções de armazenamento e cores que você pode esperar para cada novo telefone.

O Samsung Galaxy S21 padrão virá em esquemas de cores cinza, branco, rosa e roxo, com opções de 128 GB e 256 GB. O Samsung Galaxy S21 + também virá com as mesmas variantes de armazenamento, mas em prata, preto e roxo.

Finalmente, o Samsung Galaxy S21 Ultra estará supostamente disponível em prata e preto, com 128 GB, 256 GB ou 512 GB de armazenamento.

Escrito por Rik Henderson.