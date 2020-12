O último vazamento de vídeo do Samsung Galaxy S21 mostra como o telefone parece bom

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Mais detalhes sobre o lançamento do Samsung Galaxy S21 vazaram em um novo vídeo que apareceu online. O vídeo original foi retirado, mas várias versões da filmagem ainda existem por meio de repostagens .

Temos que dizer que o novo telefone parece ótimo, com engastes muito finos ao redor de uma tela plana de aparência fina com câmera frontal perfurada. Há uma traseira mate e as esperadas lentes triplas de câmera dispostas em um arranjo vertical semelhante ao da Huawei. Isso significa que deve ser o S21 de 6,2 polegadas ou o S21 Plus de 6,7 polegadas, já que esperamos que o S21 Ultra de 6,8 polegadas tenha até cinco - sim, cinco - lentes.

Os telefones rodarão a nova plataforma Qualcomm Snapdragon 888 nos Estados Unidos ou a própria plataforma Exynos 2100 da Samsung e serão, como você esperaria, dispositivos 5G. Os vídeos também demonstram alguns testes de desempenho do Geekbench com uma melhora decente no desempenho - parece ser a variante do Snapdragon sendo testada, o que faz sentido, já que o vídeo parece ser dos Estados Unidos.

Existem agora rumores consistentes de que o Galaxy S21 será lançado em um evento da Samsung no último dia da CES 2021 , a edição virtual da Consumer Electronics Show em meados de janeiro.

Também parece que o novo telefone terá suporte para a S Pen da série Note, talvez sinalizando o fim da linha do Note como a conhecemos. Aparentemente, será uma compra separada, então não haverá um slot para ele como no Note 20.

Escrito por Dan Grabham.