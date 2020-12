Samsung Galaxy Z Flip 3 pode custar menos do que os modelos anteriores

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O próximo smartphone com garra dobrável da Samsung será mais barato do que seus predecessores, de acordo com a última análise da cadeia de suprimentos.

O relatório vem via DSCC, que é especializada em pesquisar os últimos desenvolvimentos no mercado de tecnologia de exibição. Além de relatar elementos como avanços tecnológicos, também analisa custos, manufatura e tendências gerais.

Uma dessas notas em seu último relatório afirma que o Galaxy Z Flip 3 (ou qualquer que seja o próximo modelo Z Flip é chamado) será mais acessível do que o Z Flip original ou o sucessor Z Flip 5G.

Isso é apenas o começo, no que diz respeito às previsões da empresa de pesquisa, que também afirma que a Samsung pode lançar outro fator de forma dobrável para ir junto com a linha Galaxy Z Fold e Z Flip para 2021.

Alega-se que a Samsung poderia estar planejando um smartphone rolável com uma tela extensível também poderia estar em desenvolvimento, o que a faria se juntar a empresas como TCL e Oppo na busca por esse uso para painéis flexíveis.

Para muitos, os primeiros smartphones dobráveis eram vistos como um luxo desnecessário e muito nicho, principalmente devido aos seus preços de varejo realmente altos.

Os dispositivos da Samsung, por exemplo, estavam na faixa de $ 1.500 e avançando para $ 2.000. Para que os smartphones dobráveis se tornem populares, esse custo tem que cair e - se a análise recente é confiável - podemos ver isso acontecendo no próximo ano.

Escrito por Cam Bunton.