Samsung Galaxy S21 passa pela FCC, Snapdragon 888 a reboque

(Pocket-lint) - Os vazamentos estão chegando tão rápido sobre os dispositivos Samsung Galaxy S21 que de repente estamos aprendendo muito sobre o que esses telefones oferecem.

O último documento a aparecer é o resultado de testes da FCC, que de alguma forma confirmam que o Snapdragon 888 - anunciado recentemente pela Qualcomm - estará alimentando pelo menos alguns modelos do Galaxy S21.

A Samsung historicamente dividiu seus dispositivos entre os mercados, alguns obtendo a versão Snapdragon e outros uma versão Exynos. Rumores até agora sugerem que o Exynos 2100 irá equipar os modelos Galaxy S21 na Europa e algumas outras regiões, enquanto a Qualcomm estará dentro dos modelos nos EUA e na Coréia.

É importante ressaltar que a lista da FCC leva o Snapdragon 888 de um boato a um fato mais concreto, não que duvidássemos que a Samsung escolheria esse hardware para seus smartphones de última geração.

Mas o tempo também é importante, porque esses tipos de documentos normalmente só aparecem quando um dispositivo está se aproximando do lançamento. Rumores sugerem que a Samsung irá anunciar a nova família Galaxy S21 em 14 de janeiro.

Isso é cerca de um mês antes do que nos anos anteriores e atualmente não está claro por que a Samsung quer fazer essa mudança antes. Normalmente, a Samsung é lançada pouco antes da feira Mobile World Congress , que normalmente é realizada em fevereiro. O show foi adiado para junho de 2021, então talvez a Samsung agora não veja necessidade de tentar agendar o lançamento próximo a um grande evento internacional de smartphones.

A Samsung pode estar tentando roubar a liderança de seus concorrentes entrando no mercado no início do ciclo, talvez para abrir espaço para a atualização prevista para seus dispositivos dobráveis previstos para o final do ano.

Seja qual for a motivação, atualmente não há confirmação de nenhum evento Galaxy Unpacked, mas o peso das informações e a frequência dos vazamentos sugerem que em breve veremos algo oficial.

Escrito por Chris Hall.