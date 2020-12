Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A próxima geração da série principal da Samsung, o Galaxy S21 , chegará em breve. Então, naturalmente, os vazamentos estão acelerando.

Renderizações e vídeos promocionais do aparelho - supostamente da própria Samsung - apareceram online, graças ao Android Police . O Samsung Galaxy S21 5G é retratado em uma cor Phantom Violet. Podemos ver sua tela plana, câmera furada centralizada, moldura frontal mínima e a moldura do telefone, que se torna parte do relevo da câmera.

Falando no aumento da câmera, que tem um tom bronzeado, inclui uma configuração de câmera tripla, que supostamente consiste em um sensor principal de 12 megapixels, ultra-wide de 12 megapixels e telefoto de 64 megapixels. O flash está desligado à direita.

O modelo Galaxy S21 + 5G é semelhante ao Galaxy S21 5G, no que se refere ao design e conjunto de câmeras, portanto, espere ver as diferenças entre os dois no que diz respeito ao tamanho da tela e duração da bateria. Se você quer um telefone drasticamente diferente, você vai querer olhar para o Galaxy S21 Ultra, que tem uma tela curva e um sistema de câmera quádrupla em vez da câmera tripla.

A configuração da câmera quádrupla foi projetada para abrigar um único periscópio com zoom supertelefoto de 10x de 10 megapixels, sensor principal de 108 megapixels, ultralargo de 12 megapixels e telefoto 3x de 10 megapixels. Ele também possui um sistema de foco automático a laser a bordo.

O próximo evento Unpacked da Samsung provavelmente será realizado em 14 de janeiro de 2020, com os telefones sendo lançados semanas depois, em 29 de janeiro. Para obter mais informações, incluindo rumores de especificações internas e preços, verifique o resumo do Pocket-lint aqui.

Escrito por Maggie Tillman.