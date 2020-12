Afinal, o Samsung Galaxy S21 pode não vir com carregador ou fones de ouvido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um relatório recente sugere que a Samsung seguirá os passos da Apple, optando por não incluir um adaptador de energia ou fones de ouvido na embalagem de seu próximo carro-chefe .

A notícia foi divulgada pela primeira vez pelo site brasileiro Tecnoblog, que descobriu uma reportagem na Anatel (equivalente brasileira à FCC), que afirmava (traduzido grosso modo) que "o celular não será vendido com fonte de alimentação" e também "o celular não será vendido com fones de ouvido ".

Se esta será ou não uma abordagem global, ainda não se sabe. Recentemente, um boato sugeriu que o oposto era verdade e que a Samsung incluirá um carregador e fones de ouvido em sua embalagem.

Não está claro o que é verdade ou se esse poderia ser o caso de ter uma abordagem no mercado sul-americano e outra em outro lugar. Provavelmente, só saberemos com certeza quando a Samsung lançar a série Galaxy S21 no mercado.

Tem havido uma pressão crescente sobre os grandes gigantes da tecnologia que vendem milhões de telefones todos os meses para reduzir seu impacto negativo no planeta.

Parte disso é reduzir sua pegada de carbono ao tornar o transporte mais eficiente, mas também reduzir o lixo eletrônico desnecessário.

A Apple decidiu reduzir o desperdício eletrônico em seus produtos com os telefones da série iPhone 12 e - ao fazer isso - foi capaz de reduzir o tamanho das caixas de varejo de seus telefones, permitindo assim que a empresa encaixasse mais em remessas do mesmo tamanho.

Também foi apontado como uma medida para impedir que carregadores e fones de ouvido adicionais cheguem aos aterros, completamente sem uso.

Para a Samsung, faria sentido ser visto como um dos primeiros líderes na mudança para tornar os produtos mais ecológicos. No entanto, isso parece.

