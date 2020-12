Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tem havido uma torrente de vazamentos sobre os próximos dispositivos Samsung Galaxy S21, com lançamento previsto para o início de 2021.

Graças a uma nova execução de renderizações e detalhes do LetsGoDigitial, agora temos uma visão completa do telefone. LetsGoDitigal tem um histórico respeitável e esses detalhes adicionam uma imagem crescente de certeza sobre os futuros telefones Galaxy.

Começando com o S21 Ultra, você pode esperar um dispositivo de 6,8 polegadas com um display curvo - o único telefone na família a manter aquelas bordas curvas que a Samsung popularizou. Ele vai oferecer 120 Hz adaptável e resolução Quad HD - ao mesmo tempo que também oferece suporte para a S Pen, embora o telefone não tenha uma caixa para a S Pen, ela apenas a suportará.

O Galaxy S21 Ultra exibe um design atualizado na parte traseira, com o módulo da câmera estendendo-se até a borda do quadro. A S21 Ultra deve manter muitos dos recursos de câmera de seu antecessor, com uma câmera principal de 108 megapixels, câmera ultra-wide de 12 megapixels e um par de câmeras telefoto de 10 megapixels, com suporte para zoom óptico de 3x e 10x. Embora seja esperado que o DepthVision seja removido, é provável que seja substituído pelo sistema de foco automático a laser do Galaxy Note 20 Ultra ou por um novo sensor de tempo de vôo .

Espera-se que haja uma bateria de 5000mAh com 45W de carga, com um carregador de 25W na caixa.

Espera-se que o Galaxy S21 Ultra - e os outros modelos - sejam equipados com o Qualcomm Snapdragon 888 ou o Exynos 2100, dependendo da sua região, com 12/16 GB de RAM e opções de armazenamento de 128/512 GB. O vazamento sugere que não há suporte para microSD, o que seria uma mudança de direção para a Samsung.

Espera-se que o Samsung Galaxy S21 + tenha uma tela de 6,7 polegadas, mas seguindo o Galaxy S20 FE com uma tela Full HD de 120 Hz (não adaptável) e plana - e uma mudança para a construção de plástico em vez de vidro para a parte traseira do telefone

O layout da câmera deve ser semelhante ao S20, com uma câmera principal de 12 megapixels, ultra-wide de 12 megapixels e telefoto de 64 megapixels. Acredita-se que o sensor DepthVision tenha caído.

É provável que haja uma bateria de 4800mAh, suportando carregamento de 25W, mas fornecida com um carregador de 15W.

Espera-se que o Galaxy S20 regular caia para 6,2 polegadas, mas por outro lado se aproxima do Galaxy S21 + em termos de folha de especificações. A bateria será menor, em 4000mAh.

Isso delineia que o Galaxy S21 Ultra tem o herói da família, mas dado o excelente desempenho do Galaxy S20 FE - que parece ser a inspiração para o Galaxy S21 + - suspeitamos que muitos questionarão a busca por dispositivos carro-chefe cada vez mais caros. Ainda não se sabe se a Samsung irá reduzir os preços do S21 e S21 + regulares para atrair compradores.

Espera-se que a Samsung anuncie os novos dispositivos em um evento Galaxy Unpacked em 14 de janeiro .

Escrito por Chris Hall.