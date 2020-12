A atualização do Samsung One UI 3 começa oficialmente, com Android 11 a reboque

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung vem testando e provocando o Samsung One UI 3 há algum tempo, ansiosamente aguardado pelos proprietários de dispositivos Samsung porque também sinaliza a mudança da empresa para o Android 11 em muitos dispositivos.

A Samsung havia prometido anteriormente que o Galaxy S20 seria o primeiro beneficiário da atualização e dentro do prazo, a empresa cumpriu. A partir de dezembro, o lançamento começou para o Galaxy S20, S20 + e S20 Ultra na Coréia, os EUA e muitos países europeus. Atualmente não há referência ao Galaxy S20 FE.

Os próximos na linha serão os dispositivos Note 20, Z Fold 2, Z Flip, Note 10, Fold e Galaxy S10 mais antigos. A Samsung disse em 3 de dezembro que isso aconteceria nas "próximas semanas", observando que muitas vezes pousa em mercados diferentes em um momento ligeiramente diferente.

Os dispositivos Galaxy A da Samsung receberão atualizações na primeira metade de 2021, que embora apetitosas, abrangem os próximos 6 meses, então provavelmente verão alguns dispositivos substituídos por novos modelos antes que os mais antigos sejam movidos para o software mais recente.

O Android - e a Samsung em particular - é criticado há muito tempo por seu processo de atualização aparentemente lento. A Apple tende a atualizar todos os seus dispositivos em um único dia e isso tem sido usado como um bastão para vencer a plataforma rival, embora a realidade não seja tão simples. A Samsung, em comparação com os anos anteriores, foi mais rápida ao enviar atualizações nesta última iteração.

A Samsung tem muito mais variações de produtos no mercado, bem como uma camada completa de personalização que fica sobre o software Android que leva tempo para se adaptar. Também é verdade que a versão do Android não faz grandes diferenças em muitos casos, porque grande parte da funcionalidade do software é desagregada, podendo ser atualizada gradativamente ao longo do ano, em vez de precisar de um grande dump de software como o iOS.

O Android 11 não é muito diferente do Android 10, mas é aí que o One UI 3 busca aprimorar a experiência para proprietários de Samsung. Há uma revisão visual, widgets recém-projetados, movimento e animação mais suaves para tornar o uso diário melhor.

Há ajustes e alterações no software, então se você é um usuário de dispositivo Samsung, agora é a hora de atualizar. Você pode encontrar a programação de atualizações no aplicativo Samsung Members, disponível na Galaxy Store, se você está se perguntando quando poderá obtê-lo.

Escrito por Chris Hall.