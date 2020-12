Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há vários meses rumores de que a Samsung encerrará sua série Galaxy Note - com a Reuters agora citando uma série de fontes não reveladas da empresa para apoiar essa afirmação.

Isso significaria, após seu lançamento inicial em 2011, que a série Galaxy Note - famosa por sua integração de uma caneta stylus - não alcançaria seu sucesso de uma década, com o Note 20 agora sendo o último da série.

Isso talvez não seja surpresa. Com a empresa movendo sua série Galaxy S de ponta para mais perto em recursos do Galaxy Note - embora o anterior não tenha a caneta integrada - é cada vez mais como se os dois convergissem. Dissemos o mesmo sobre o Note 20 Ultra , que é um telefone fantástico que carece de um motivo distinto o suficiente para comprar.

Embora a Reuters sugira que o Note será cortado como resultado da queda nas vendas de telefones de última geração - nenhuma surpresa no estado econômico do mundo em 2020 - não achamos que seja tão reduzido e seco como isso.

A Samsung está claramente ciente de sua concorrência, muitas vezes de origem chinesa, criando telefones potentes com uma redução no preço. Mas já respondeu com dispositivos como o Galaxy Note 20 Fan Edition - um carro-chefe de baixo custo que não economiza em recursos.

Com esses dispositivos sendo um sucesso para a Samsung, não faria sentido continuar buscando duas linhas de telefone carro-chefe que são tão semelhantes. Esperamos que a empresa coreana continue a impulsionar a pesquisa e o desenvolvimento de seus telefones dobráveis - como o Fold 2 - com a série Galaxy S chegando em versões carro-chefe completas e mais acessíveis. Não sobra espaço para o Note em tal mercado, com design próprio da Samsung.

Foi uma boa corrida, Galaxy Note, portanto, embora 2020 possa ser a última, nós o saudamos por ser um pioneiro.

Escrito por Mike Lowe.