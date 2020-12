Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há muitos rumores de que o Samsung Galaxy S21 será lançado antes do cronograma usual de primavera do fabricante, mesmo em janeiro, o que é provavelmente o motivo dos rumores e vazamentos estarem aumentando.

Para começar, o site italiano CoverPigtou postou uma seleção de renderizações do Samsung Galaxy S21 + (ou Galaxy S21 Plus, se preferir). Também existe um vídeo animado.

Eles são supostamente baseados em especificações CAD, então podem ter alguma licença artística anexada.

O Samsung Galaxy S21 + é considerado um pouco maior do que o S20 +, medindo 161,55 x 75,6 x 7,86 mm. A maior mudança, de acordo com o site, é que a unidade da câmera se move mais para a esquerda, agindo mais como um recorte do que um "relevo".

Alega-se que o aparelho terá três câmeras na parte traseira, além de um flash. Ele também terá uma tela de 6,8 polegadas - um pouco maior do que a do S20 +.

Naturalmente, o S21 padrão será semelhante. Não há renders postados do S21 Ultra ainda.

Além dessas imagens de design, outro vazador - Landsk - afirma ter visto um possível preço para a família S21.

O Samsung Galaxy S21 terá uma queda entre US $ 850 e US $ 899; o Galaxy S21 + está entre US $ 1.050 e US $ 1.999; e o S21 Ultra, de US $ 1.250 a US $ 1.299.

Escrito por Rik Henderson.