Samsung Galaxy Z Flip de última geração pode ter tela de 120 Hz, lançamento em meados de 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não se falou muito sobre um futuro dispositivo Z Flip. Embora os modelos do Galaxy S21 tenham visto uma série de vazamentos, incluindo renderizações de design, o Z Flip não recebeu a mesma atenção.

No entanto, algumas histórias começaram a apontar para os planos da Samsung. A primeira é que não esperamos que o Samsung Galaxy Z Flip 2 ou 3 (qualquer que seja o lançamento) seja anunciado junto com os novos dispositivos Galaxy S.

Rumores dizem que o Galaxy S pode ser lançado mais cedo do que o normal, com alguns dizendo que é janeiro de 2021, mas não se espera que o Z Flip seja lançado com eles. A agência de notícias coreana The Elec afirma que fontes dizem que ele será anunciado após o primeiro trimestre, deixando a separação entre as linhas Galaxy S e Galaxy Z Flip.

A Samsung já declarou que planeja expandir o negócio de telefones dobráveis.

Com base no cronograma potencial para o novo aparelho, o confiável vazador UniverseIce sugeriu que ele será equipado com um display de 120Hz. É provável que a Samsung pressione por uniformidade nas taxas de atualização de tela em seus dispositivos premium e isso seria esperado a preços superiores - ao mesmo tempo em que oferece um mecanismo para lançar dobráveis sub-carro-chefe com telas de 60 Hz como um diferenciador de preço.

A falta de rumores sobre o Z Flip de última geração sugere que o lançamento ainda está um pouco distante - não temos nem certeza de como ele será nomeado no momento, com a Samsung usando o Z Flip e o Z Flip 5G para o as duas primeiras iterações deste telefone, o que pode fazer com que seja chamado de Z Flip 3.

Escrito por Chris Hall.