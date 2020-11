Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung apenas revelou o Galaxy Z Fold 2 ao lado do Note 20 durante um evento em agosto de 2020, seguido por todos os detalhes no início de setembro de 2020, mas já houve rumores em torno do Galaxy Z Fold 3.

Esse recurso resume tudo o que ouvimos até agora sobre o Galaxy Z Fold 3, incluindo os recursos que podemos ver, quando é esperado que ele seja lançado e como pode ser.

Junho de 2021

Provavelmente em torno de £ 1800 / $ 2.000

O Galaxy Fold original foi revelado no Mobile World Congress 2019 , seguido por um modelo "fixo" na feira de eletrônicos de consumo IFA em Berlim em 2019. A segunda geração foi então revelada em setembro de 2020, então não há um padrão para o Galaxy Z Fold como acontece com outros dispositivos da Samsung, como o Galaxy S e o Galaxy Note .

De acordo com rumores, o Galaxy Z Fold 3 pode aparecer em junho de 2021. Embora a princípio isso possa parecer um pouco estranho, o Mobile World Congress está programado para começar em 28 de junho de 2021, tornando-o totalmente plausível.

Em termos de preço, esperamos que ele se situe na mesma região do Galaxy Z Fold 2, que custa £ 1.799 no Reino Unido e US $ 1.999 nos EUA, então, se você está atrás do próximo carro - chefe de dobradura da Samsung, pode ser a hora para começar a economizar.

Dobra vertical

Compilação premium

Avaliação de IP?

Compatibilidade com S Pen?

Esperamos que o Samsung Galaxy Z Fold 3 adote a mesma dobra vertical em estilo de livro que o Galaxy Fold e Galaxy Z Fold 2 originais, reservando a dobra horizontal para a série Galaxy Z Flip . Também esperamos ver a dobradiça oferecendo vários ângulos novamente, como o Z Fold 2 e o Z Flip fazem.

Há rumores de que o dispositivo será compatível com a S Pen, o que, se for verdade, provavelmente verá um slot embutido no dispositivo como o Note. Rumores de compatibilidade com a S Pen surgiram antes do Galaxy Z Fold 2 ser revelado também, mas pensava-se que a tela dobrável não poderia acomodar as pressões que a caneta iria exercer.

Também se falou em impermeabilização antes do Z Fold 2 chegar, então talvez veremos uma classificação IP no Z Fold 3. Caso contrário, esperamos uma construção sólida com alguns refinamentos em relação ao modelo 2020.

Externo e interno

Provável taxa de atualização de 120 Hz no interno

Esperávamos que o Samsung Galaxy Z Fold 3 tivesse uma grande tela flexível dentro, bem como uma tela externa quando dobrada, como os modelos anteriores fizeram.

O Galaxy Z Fold 2 tem uma tela principal de 7,6 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz , juntamente com uma tela externa de 6,2 polegadas. Há uma câmera furada na frente, embora haja alguns rumores indicando que o Z Fold 3 pode ter uma câmera sob o display, o que pode permitir uma tela externa maior do que o Z Fold 2.

Qualcomm Snapdragon 875 provável

12 GB de RAM / 256 GB de armazenamento

5G

Espere o hardware principal sob o capô do Galaxy Z Fold 3. Nenhum boato sugeriu quais especificações exatas podemos ver no Z Fold 3, mas suspeitamos que o Qualcomm Snapdragon 875 estará sob o capô, junto com uma boa quantidade de RAM - provavelmente pelo menos 12 GB - e pelo menos 256 GB de armazenamento.

Não há nenhuma palavra sobre a capacidade da bateria ainda, mas o Z Fold 2 tem uma bateria de 4500mAh, então esperamos que o Z Fold 3 tenha similar, possivelmente um pouco maior.

Em termos de conectividade, tanto o Fold original quanto o Z Fold 2 eram habilitados para 5G , então esperaríamos o mesmo para o Z Fold 3.

Furo frontal

Câmera embaixo da tela?

O Samsung Galaxy Z Fold 2 tem uma câmera traseira tripla e uma câmera frontal com duplo furo . A câmera traseira é composta por uma câmera principal de 12 megapixels, sensor telefoto de 12 megapixels e uma câmera ultra-wide de 12 megapixels.

As câmeras frontais são ambas sensores de 10 megapixels.

Ainda não se sabe o que o Galaxy Z Fold 3 oferecerá no departamento de câmeras, mas como mencionado anteriormente, um relatório sugeriu que a Samsung espera oferecer uma câmera sob exibição. Esperamos saber mais sobre as câmeras e recursos oferecidos quando o Galaxy S21 for lançado - esperado para o início de 2021.

Aqui estão os rumores em torno do Galaxy Z Fold 3 até agora.

Ajou News informou que o Samsung Galaxy Z Fold 3 chegaria em junho de 2021, juntamente com suporte para S Pen. Uma câmera sob o display também foi mencionada no relatório.

LetsGoDigital relatou que a Samsung registrou uma patente intitulada "Galaxy Z Fold com Light Indicator" em março de 2019, concedida em outubro de 2020. O site fez uma série de renderizações simuladas sugerindo como o Galaxy Z Fold 3 poderia ser se adotasse a tecnologia na patente.

Escrito por Britta O'Boyle.