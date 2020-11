Samsung Galaxy Z Fold 3 pode ser agendado para junho de 2021, com suporte para S Pen

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com 2020 praticamente pronto e limpo, os rumores sobre planos futuros para a linha de celulares da Samsung continuam. Ouvimos anteriormente que o Galaxy S pode receber uma atualização no início de 2021, mas um novo boato sugere que o Galaxy Z Fold 3 premium pode ser lançado em junho de 2021.

Os modelos anteriores do Fold tiveram datas de lançamento variadas. O original foi apresentado no Mobile World Congress 2019 em fevereiro, mas após as mudanças não chegaram ao mercado até o outono de 2019. O Galaxy Z Fold 2 foi anunciado em agosto de 2020 e será colocado à venda logo em seguida.

Uma data de junho, sugerida pelo Ajou News, pode parecer improvável - mas o Mobile World Congress 2021 está programado para começar em 28 de junho de 2021 , tendo sido adiado no final do ano. Isso daria à Samsung a chance de anunciar seu novo dispositivo e apresentá-lo no evento móvel global - assumindo que o progresso seja feito de volta à normalidade, é claro.

Passando dos tempos, há a sugestão de que a nova dobra pode suportar a S Pen. Isso já foi dito antes, antes do lançamento do Fold 2, mas era amplamente aceito que a tela dobrávelnão acomodaria o tipo de pressão que a S Pen poderia exercer sobre a tela.

Isso sugere que um progresso substancial teria que ser feito para fortalecer a superfície da tela flexível usada nos dispositivos dobráveis da Samsung. É sugerido que o UTG de segunda geração - vidro ultrafino - pode oferecer a experiência S Pen enquanto permite a experiência de dobradura necessária.

Além disso, sugere-se que o futuro Galaxy S21 também funcione com a S Pen, o que pode significar que a família de dispositivos Note teve seu último lançamento. Do jeito que está, há muito pouca diferença entre os dispositivos Galaxy S e Galaxy Note, tecnicamente, então é apenas a S Pen que diferencia essas duas famílias.

Se veremos uma câmera embaixo da tela, ainda veremos. A fonte sugere que a Samsung quer implementar essa tecnologia futura, mas continua dizendo que se houver uma deterioração na igualdade de imagem, ela não será incluída no Galaxy Z Fold 3.

Há pouco para corroborar essas afirmações, mas ainda estamos no início do ciclo de boatos para dispositivos de 2021, portanto, esperamos que o quadro se torne bastante claro nos próximos meses.

Escrito por Chris Hall.