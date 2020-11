Samsung Galaxy S20 FE recebe desconto de £ 100 na Black Friday

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - De todos os modelos do Samsung Galaxy S20, é o FE - ou Fan Edition - que recebe o nosso voto. Sim, tem uma parte traseira de plástico, mas se você estiver no Reino Unido, é um modelo Galaxy S20 com hardware Qualcomm, se você optar pela versão 5G.

Isso torna o desconto de £ 100 no Samsung Galaxy S20 FE 5G na Amazon atraente, levando este telefone acessível de £ 699 para £ 599 - o que não é ruim para um dispositivo recém-lançado.

O Samsung Galaxy S20 FE ganha ao combinar aquele poderoso hardware - Qualcomm Snapdragon 865 - com uma tela de 120 Hz de 6,5 polegadas e uma ótima câmera. Há suporte para microSD, ótimos alto-falantes e proteção IP68 - é tudo o que você deseja de um telefone.

Se você quer algo um pouco mais barato, a Amazon também retirou £ 100 da versão 4G deste aparelho - mas que é alimentado por hardware Exynos e perdeu a conectividade de última geração.

O desconto vem como parte das vendas da Black Friday da Amazon, que inclui alguns outros dispositivos Samsung, incluindo o S20 regular. Você pode encontrar todas as ofertas de smartphones da Black Friday aqui .

Escrito por Chris Hall.