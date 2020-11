Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os próximos smartphones emblemáticos da Samsung deverão chegar no início de 2021, na forma do Galaxy S21, Galaxy S21 + e Galaxy S21 Ultra .

Já vimos alguns relatos sobre os três dispositivos, mas um vazamento do Android Police quebrou quase todas as especificações e recursos dos próximos smartphones Galaxy S.

De acordo com o site, ele confirmou os detalhes por meio de várias fontes e também afirma ter visto a renderização oficial dos dispositivos pela imprensa. Ele não publicou as renderizações, embora tenha dito que as renderizações CAD vazadas vistas anteriormente são precisas.

Com base no relatório, o Galaxy S21 terá uma traseira de plástico, uma tela de 6,2 polegadas com resolução Full HD +, uma taxa de atualização de 120Hz e um brilho máximo de 1400nits. Ela virá em Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gray e Phantom White e a cor da moldura irá variar dependendo da cor.

Uma câmera traseira tripla com câmera principal de 12 megapixels, câmera ultra-grande angular de 12 megapixels e uma câmera telefoto de 64 megapixels estão a bordo.

Dizem que o Galaxy S21 + tem uma tela de 6,7 polegadas, também com resolução Full HD +, taxa de atualização de 120 Hz e brilho máximo de 1400nits. Diz-se que vem em Phantom Violet, Phantom Black e Phantom Silver, mas ainda não está claro se terá vidro ou plástico na parte traseira. Diz-se que tem a mesma câmera tripla traseira que o S21.

O Galaxy S21 Ultra aparentemente terá uma tela de 6,8 polegadas com resolução Quad HD +, uma taxa de atualização adaptável de 1 Hz a 120 Hz e um pico de brilho de 1600nits. Diz-se que tem um vidro traseiro e vem em Phantom Silver e Phantom Black.

A câmera traseira é composta por um sensor principal de segunda geração de 108 megapixels, sensor ultra-amplo de 12 megapixels e duas lentes telefoto. Diz-se que o primeiro é uma telefoto ótica 3x e o segundo é uma super telefoto ótica 10x.

Diz-se que todos os três modelos vêm em opções 5G e funcionam com o Qualcomm Snapdragon 875 ou Exynos 2100 não anunciado. Diz-se que o S21 tem uma bateria de 4000mAh, o S21 + tem uma bateria de 4800mAh e o S21 Ultra tem uma bateria de 5000mAh.

Recursos adicionais da câmera também foram reivindicados para os modelos S21, incluindo as câmeras que alternam automaticamente entre 30fps e 60fps dependendo das condições de iluminação, um modo de gravação dupla, modo noturno aprimorado, mais controles manuais e modo lunar aprimorado.

Você pode ler mais sobre o que é esperado do Galaxy S21 e do Galaxy S21 + em nosso recurso separado . Também temos um recurso que completa os rumores sobre o Galaxy S21 Ultra .

Escrito por Britta O'Boyle.