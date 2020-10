Samsung Galaxy S21 poderia vir sem carregador e fones de ouvido como o iPhone 12

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A próxima série de smartphones da Samsung - que deve se chamar Galaxy S21 - pode vir sem carregador ou fones de ouvido na caixa, seguindo os passos da Apple com sua série iPhone 12 .

A Apple anunciou quatro dispositivos iPhone 12 em meados de outubro, nenhum dos quais vem com carregador ou fones de ouvido na caixa. A mudança foi considerada por razões ambientais, embora obviamente ajude a aumentar as margens também, já que os dispositivos não são mais baratos do que seus antecessores.

Sammobile relatou que a mídia coreana está afirmando que a Samsung poderia fazer o mesmo com sua linha Galaxy S21 e a mudança provavelmente se aplicará a toda a linha, que se acredita ser o Galaxy S21, Galaxy S21 + e Galaxy S21 Ultra. Também houve sugestões de que, embora a Samsung não possa se livrar do carregador desta vez, ainda assim descartaria os fones de ouvido.

Claro que nada foi confirmado pela própria Samsung ainda e como sua equipe de mídia social foi rápida em destacar que o Galaxy S20 vem com um carregador quando a Apple fez seu anúncio, pode ser que a Samsung espere um pouco mais que o S21 antes disso também faz o mesmo movimento.

Dito isto, ter mais lucro e ao mesmo tempo ser ecologicamente correto é provavelmente uma proposta difícil de recusar, mesmo que deixe alguns fãs do Galaxy desapontados.

O Samsung Galaxy S21 deve chegar no início do próximo ano. Você pode ler todos os rumores até agora em nosso recurso Galaxy S21 e recurso Galaxy S21 Ultra .

Escrito por Britta O'Boyle.