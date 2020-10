Rumores, recursos, vazamentos e especificações do Samsung Galaxy S21 Ultra

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Espera-se que os próximos smartphones emblemáticos da Samsung cheguem na forma do Galaxy S, sucedendo à linha Galaxy S20, lançada no primeiro semestre de 2020.

Embora ainda não se saiba se os dispositivos serão chamados de Galaxy S21 ou Galaxy S30 - achamos que será o primeiro - há muitos rumores que já estão circulando.

Nós cobrimos o que está para vir para o Galaxy S21 e S21 + em um recurso separado, mas aqui estamos nos concentrando no Galaxy S21 Ultra. Isso é tudo que ouvimos até agora.

Provavelmente Galaxy S21, S21 + e S21 Ultra

Galaxy S30 é possível

A Samsung seguiu os números sequenciais quando se tratou de nomear seus dispositivos Galaxy S até 2020, quando a empresa saltou do Galaxy S10 para o Galaxy S20. Portanto, agora é mais difícil determinar como o próximo Galaxy S será chamado daqui para frente.

Colocaríamos nosso dinheiro no Galaxy S21, Galaxy S21 + e Galaxy S21 Ultra, pois isso combinaria com o ano também, mas a empresa também poderia usar o Galaxy S30. Como a maioria dos rumores chama a gama de Galaxy S21, é a isso que nos referiremos neste recurso.

Início de 2021

Provavelmente à venda em março de 2021

A linha de smartphones Galaxy S é normalmente anunciada em fevereiro, seguida por um lançamento em março, portanto esperamos o mesmo para 2021, embora tenha havido uma sugestão de que os dispositivos possam aparecer no início de janeiro de 2021.

O Samsung Galaxy S9 foi anunciado em 25 de fevereiro e à venda a partir de 16 de março. O Galaxy S10 foi anunciado em 20 de fevereiro e à venda a partir de 8 de março e o Galaxy S20 foi anunciado em 11 de fevereiro e à venda a partir de 6 de março.

Em termos de preço, esperamos que os dispositivos estejam em uma estimativa semelhante a seus predecessores com o Galaxy S21 Ultra o dispositivo topo de gama e, portanto, o mais caro.

Caixa de câmera pronunciada

Provavelmente metal e vidro

Alguns renders que vazaram sugerem que o Samsung Galaxy S21 Ultra terá uma caixa de câmera ainda mais pronunciada no canto superior esquerdo de sua parte traseira em comparação com o Galaxy S20 Ultra.

As renderizações também sugerem que haverá uma câmera centralizada de furos na parte superior da tela e o resto do design seguirá os dispositivos Samsung anteriores.

Esperamos uma combinação de metal e vidro e um acabamento de alta qualidade.

Entre 6,7-6,9 polegadas

AMOLED

Quad HD + provável

Segundo rumores, o Samsung Galaxy S21 Ultra terá uma tela entre 6,7 polegadas e 6,9 polegadas. O Galaxy S20 Ultra tem uma tela de 6,9 polegadas, então essa afirmação faz sentido.

Embora nada tenha sido mencionado sobre a resolução ainda, é provável que o S21 Ultra tenha uma resolução Quad HD +, uma tela curva e um painel OLED.

Duas lentes telefoto?

Sensor principal de 108 MP

Os primeiros relatórios sugeriram que a câmera principal do Galaxy S21 Ultra pode passar para 150 megapixels, mas também há relatos afirmando que a Samsung se manterá nos 108 megapixels do S20 Ultra. Esperamos que o sensor DepthVision seja removido do Ultra.

O que podemos ver, em vez disso, são duas lentes telefoto. Pensa-se que para aumentar o desempenho do zoom, haverá uma oferta de telefoto de médio e longo alcance, com lentes 3x e 5x oferecidas. Isso pode significar que o zoom de até 3x é de qualidade superior antes de mudar para o óptico de 5x para intervalos mais longos.

Exynos 1000 / Qualcomm Snapdragon 875

5G

128/256 GB

5000mAh

Foi sugerido que o Samsung Galaxy S21 Ultra funcionará no não anunciado Exynos 1000 - um chipset de 5 nm que competirá com o não anunciado Qualcomm Snapdragon 875 - que a versão americana do dispositivo provavelmente oferecerá.

O Galaxy S21 Ultra será, sem dúvida, um dispositivo 5G e os relatórios afirmam que virá com opções de armazenamento de 128 GB e 256 GB. A capacidade da bateria é de 5000mAh.

Um relatório afirma que o Samsung Galaxy S21, S21 + e Galaxy S21 Ultra podem chegar no "início de janeiro" de 2021.

Renders do S21 Ultra já apareceram online também - adicionando mais peso à ideia de um lançamento antecipado.

O que se pensa ser a bateria do Samsung Galaxy S21 Ultra foi registrado com a autoridade de certificação chinesa 3C, confirmando vazamentos anteriores de que o S21 Ultra terá uma bateria de 5000mAh.

De acordo com fontes na Coréia , o Ultra de última geração da Samsung poderia usar duas lentes zoom, para criar um sistema de câmera para rivalizar com a Huawei.

Parece que não haverá um grande aumento na bateria do S21 Ultra, com 5000mAh sendo relatados.

De acordo com um vazador do Twitter com boa reputação , o Samsung Galaxy S21 Ultra manterá a câmera principal de 108 megapixels.

Os dispositivos 2020 Samsung Galaxy S21 / S30 podem obter um aumento na capacidade da bateria em comparação com os modelos S20.

O chipset Snapdragon de próxima geração da Qualcomm não será revelado até o final de 2020, mas Roland Quandt da WinFuture afirmou no Twitter que é chamado Snapdragon 875 SoC com o codinome SM8350.

O novo processador de dispositivo móvel deve ser construído em um processo de 5 nm, com a Qualcomm usando uma combinação de arquitetura de núcleo grande Cortex X1 e Cortex A78. Espera-se que seja usado nos modelos americanos do Galaxy S21, pelo menos no modelo Ultra.

Um vazador chamado Mauri QHD afirmou no Twitter que o Samsung Galaxy S21 Ultra pode usar um chipset Exynos 1000 de 5 minutos não anunciado.

Sammobile relatou que suas fontes afirmaram que a Samsung está fazendo três modelos para a série Galaxy S21, provavelmente chamados de Samsung Galaxy S21, S21 + e S21 Ultra - embora os nomes possam mudar.

O site também disse que os números dos modelos para as variantes 5G são SM-G991, SM-G996 e SM-G998 e estão em desenvolvimento com opções de armazenamento de 128 GB e 256 GB.

Sammobile relatou que a Samsung estava aparentemente testando dois protótipos do Galaxy 21 - um com um sensor frontal de 1/2 polegada que acredita ter resolução de 48MP e o outro apresentando um sensor de 1 / 2,55 polegada com resolução de 12MP e OIS.

O Leaker Ice Universe tweetou dizendo que a Samsung estava considerando usar a tecnologia de câmera sob a tela no Galaxy S21 primeiro e está testando a tecnologia.

Um relatório apareceu no Clien alegando que a Samsung estava desenvolvendo um sensor de 1 polegada de 150 megapixels usando a mesma tecnologia Nonacell do Samsung Galaxy S20 Ultra. O boato não diz que o sensor será usado no Galaxy S21, mas é possível que uma versão dele possa ser.

Escrito por Britta O'Boyle.