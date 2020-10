A Samsung fez parceria com a AMD para os gráficos em seu próximo hardware carro-chefe

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung está prestes a apresentar o Exynos 2100, que irá equipar sua próxima geração de telefones principais, incluindo o Galaxy S21. A esperança é que este novo chip seja capaz de melhorar o desempenho normal do chip principal Exynos 990 do ano passado visto no Galaxy S20.

No entanto, há rumores de que a Samsung também está trabalhando em dois novos chips Exynos que estrearão em breve, incluindo um que apresenta potência gráfica da AMD. Houve rumores anteriores de que a Samsung estava trabalhando com a AMD, e que poderíamos ver isso em 2021. No entanto, este pode não ser o caso agora se esses últimos rumores forem verdadeiros.

O vazador de gelo da Samsung afirma que os novos chips são chamados de Exynos 9855 e Exynos 9925, que serão para 2022 e 2023, mas também afirma que os usuários ficarão desapontados com o S21 e que eles estão bem em comprar o S20 agora.

O Exynos 990 decepcionou porque a lacuna para os chips Snapdragon da Qualcomm não foi fechada e, uma vez que as variantes do S20 nos EUA usavam Snapdragon, o contraste entre os aparelhos dos EUA e da Europa / resto do mundo era bastante acentuado.

A Samsung também está lançando o Exnos 1080 baseado em 5 nm em breve para aparelhos de médio alcance.

