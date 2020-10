Samsung Galaxy S21 pode chegar mais cedo e aqui está ...

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung vai lançar seus próximos telefones carro-chefe significativamente mais cedo do que o normal.

O Samsung Galaxy S21, S21 + e Galaxy S21 Ultra serão lançados em janeiro de 2021, em vez da janela de lançamento de primavera usual da série. E "início de janeiro".

E, além disso, renders do S21 e S21 Ultra já apareceram online - adicionando mais peso à ideia de um lançamento antecipado.

Uma série de imagens foi postada pelo vazador em série Steve Hammerstoffer (também conhecido como Onleaks) em suas páginas de voz. Presumivelmente, o CAD renderiza com base em informações internas sobre especificações de design, como costuma ser o caso com seus vazamentos, eles mostram o S21 com uma câmera de três lentes na parte traseira, com a unidade de flash agora adicionada à caixa traseira.

Ele afirma que a tela terá "aproximadamente" 6,2 polegadas e será plana, com um recorte na parte superior central.

O Samsung Galaxy S21 Ultra supostamente terá uma tela entre 6,7 e 6,9 polegadas, com uma câmera semelhante na frente.

1/4 Onleaks

Sua câmera traseira ficará “enorme”, diz ele, com quatro lentes e o flash dentro do “solavanco”.

Ele não terá um slot de rumores anteriormente para uma S Pen, é dito.

A data de lançamento de janeiro de 2021 veio de uma fonte diferente, SamMobile. E embora afirme que os telefones podem vir mais cedo, também há uma chance de que possa cair para fevereiro de 2021.

Escrito por Rik Henderson.