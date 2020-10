Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Podemos ter tido o último grande lançamento de telefone este ano - a menos que você conte o Huawei Mate 40 e tudo o que a Nokia tem na manga - mas a atenção já está se concentrando na atualização do próximo ano. Esse é o ciclo da vida (móvel).

A Samsung deve lançar seu mais recente carro-chefe na primavera, o que permitirá doenças, e também será chamado de Samsung Galaxy S21 .

Agora, ouvimos que também é provável que venha com um carregador rápido de 25 W na caixa.

Isso é importante por alguns motivos: um, porque há rumores de que o maior dos dois, o S21 Ultra, vem com um carregamento super rápido de 45W, de modo que o modelo padrão será um pouco menos dotado nessa área; e dois, porque o iPhone 12 não vem com carregador.

As informações pertinentes vêm de uma lista supostamente encontrada no site da certificação de comunicações chinesas (3C).

Ele afirma que um telefone com o número do modelo SM-G9910 (considerado o S21) vem com um carregador de 11,0 VCC, 2,25 A - 25 W basicamente.

Esse é o mesmo carregador rápido do Note 20. Estranhamente, o 2019 Note 10+ veio com um carregamento super rápido de 45W, então seu retorno será muito bem-vindo, temos certeza.

Teremos que esperar pelo menos até a primavera para ter certeza, entretanto.

Escrito por Rik Henderson.