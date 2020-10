Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Prime Day, o principal evento de compras da Amazon, está aqui e está apresentando ofertas especiais em novos smartphones, incluindo aparelhos Samsung.

Na verdade, três modelos da linha de smartphones da Samsung tiveram quedas de preços no Prime Day 2020. O Samsung S20 Ultra 5G , o Samsung S20 Plus 5G e o Samsung S20 5G estão à venda - até 25% de desconto - para o quinto venda anual.

Em nossa análise prática do Galaxy S20 , pensamos que o S20 era um dos melhores dispositivos carro-chefe lançados pela Samsung nos últimos tempos. Para o Prime Day, você pode obter o S20 5G com 128 GB de armazenamento por US $ 749,99, um corte de preço de 25 por cento.

Está disponível em rosa nuvem, azul nuvem e cinza cósmico.

Além do S20, também estão à venda os modelos S20 Plus 5G e S20 Ultra 5G. O Samsung S20 Plus 5G tem um modelo de 512 GB disponível em cinza cósmico por US $ 1.049,99 (desconto de 22%). Há também um modelo de 128 GB disponível por US $ 899,99 (25 por cento de desconto).

Também está disponível em rosa nuvem, azul nuvem e cinza cósmico.

No que diz respeito ao S20 Ultra 5G, o 512GB está à venda por $ 1.249,99 (21 por cento de desconto) e disponível em preto cósmico. O modelo de 128 GB está à venda por US $ 1.049,99 (desconto de 25%) e disponível em preto cósmico e cinza cósmico

Para ver como os telefones Galaxy S20 da Samsung se comparam a outros smartphones de última geração disponíveis para compra agora, consulte nosso guia detalhado aqui.

Prime Day é a venda anual da Amazon, exclusiva para membros Prime que assinam o Amazon Prime . Este ano, os membros Prime nos EUA, Reino Unido e vários outros países ao redor do mundo podem ter acesso a milhares de descontos em toda a Amazon de 13 a 14 de outubro. A Pocket-lint está destacando todas as melhores ofertas para os membros Prime dos EUA e do Reino Unido nas seguintes rodadas:

Também temos um guia sobre dicas, truques e hacks de compras na Amazon aqui .

Escrito por Maggie Tillman.