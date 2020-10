Samsung Galaxy Z Fold 3 pode ter dobradiça leve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A próxima geração do Galaxy Z Fold da Samsung - presumivelmente chamado de Galaxy Z Fold 3 - pode incluir um indicador de luz na dobradiça oculta, se uma patente recente for alguma indicação.

O fabricante sul-coreano registrou uma patente intitulada "Galaxy Z Fold com Light Indicator" em março de 2019, publicada pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual em 1º de outubro e descoberta pela LetsGoDigital , que fez simulações do que a patente poderia resultar .

A patente apresenta o Galaxy Z Fold com um indicador montado na dobradiça com elementos de luz LED protegidos por uma tampa quase translúcida. O objetivo do indicador seria notificar o usuário sobre notificações ou chamadas ou mensagens recebidas.

Quando o usuário recebe uma chamada, mensagem ou outra notificação, o indicador de luz LED na dobradiça acende, alertando o usuário para verificar seu telefone. Pelo que podemos perceber, a patente simplesmente se refere a um painel de luz, ao invés de uma tela adicional com texto.

Como acontece com todas as patentes, esta pode nunca ver a luz do dia - trocadilhos - mas algumas boas mudanças foram feitas no Galaxy Z Fold 2 em relação ao original, então certamente será interessante ver o que a Samsung pode fazer para a terceira geração.

Não esperaríamos ver o Samsung Galaxy Z Fold 3 chegar antes da segunda metade de 2021, mas teremos certeza de mantê-lo atualizado sobre quaisquer rumores em torno do dispositivo.

Escrito por Britta O'Boyle.