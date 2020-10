Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há muito que há rumores de que a Samsung está trabalhando em tecnologia de câmera sob tela para seus telefones, e alguns sugeriram que o Samsung Galaxy S21 seria o primeiro a se beneficiar. No entanto, isso agora é contestado, com um site coreano dizendo que os planos para o próximo carro-chefe mudaram.

A Elec relata que a câmera sob o display do S21 foi descartada por causa de um "baixo rendimento de produção". Em vez disso, diz ele, o primeiro telefone com um UDC será o Samsung Galaxy Z Fold 3, a ser lançado no segundo semestre de 2021.

O monitor Samsung tem trabalhado com a tecnologia HIAA (buraco na área ativa), que faz furos no painel OLED durante o estágio de produção. O conceito de câmera sob a tela abre numerosos orifícios minúsculos para a unidade da câmera ver através, mas é impecável para o usuário.

Infelizmente, como tal método preciso é necessário, ele claramente ainda não é estável o suficiente para fazê-lo em escala. E, sendo o principal modelo da marca, o Samsung Galaxy S21 deverá ser vendido em quantidades significativas na próxima primavera.

Isso efetivamente significa que o S21 continuará o display perfurado da empresa para a câmera frontal, e é mais provável que vejamos a estreia do UDC em um aparelho com uma produção muito menor - daí o Fold 3.

