Samsung Galaxy S20 FE é um telefone carro-chefe mais barato, repleto de especificações

(Pocket-lint) - Não há dúvida de que 2020 foi um ano estranho. No mundo dos smartphones, tem sido o ano em que os telefones principais estão ok e os telefones intermediários estão fora deste mundo. Dispositivos como aqueles movidos pelo Snapdragon 765 estão reduzindo os preços, com apenas o menor comprometimento no desempenho.

O Samsung Galaxy S20 FE - ou Fan Edition - pode muito bem ser uma resposta a essa tendência. A Samsung diz que pega o que os fãs querem e os embala em um telefone, resultando em um dispositivo que é um carro-chefe, mas a um preço muito mais barato do que os modelos £ / $ / € 1000 lançados no início do ano.

Parece um telefone lançado para se voltar para os intermediários e dizer: "por um pouco mais de dinheiro você poderia ter muito mais telefone."

Então, o que exatamente você consegue? Em primeiro lugar, está a tela de 6,5 polegadas. É Samsung, é AMOLED e tem um orifício de perfuração. A reputação da Samsung para monitores é muito boa e aqui não há confusão com as resoluções Quad HD, a Samsung está aderindo a 2400 x 1080 pixels.

Mas também está oferecendo um painel de 120 Hz com uma taxa de amostragem de toque de 240 Hz e esperamos grandes coisas dele, à medida que mais jogos são movidos para suportar taxas de atualização mais rápidas. O mais recente a ser anunciado foi Call of Duty Mobile .

Depois, há o poder central. Opte pela versão 5G e você terá o Qualcomm Snapdragon 865 globalmente. Para muitos, como os da Europa, isso significa acesso ao hardware Qualcomm em um telefone Samsung - algo que geralmente não está disponível em todas as regiões.

Se você escolher a versão 4G, que é um modelo mais barato, há uma surpresa por dentro - é movido por Exynos 990. Já que este telefone é para dar aos fãs o que eles querem, se você acreditar nos clamores das redes sociais, a maioria será indo para a versão Qualcomm. (A versão 4G não estará disponível nos EUA, nos informa a Samsung.)

Possui 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, com microSD e uma bateria de 4500mAh para completar as especificações. É um hardware sólido de primeira linha.

Voltando-se para a câmera e a Samsung está evitando o tipo de sensores inúteis que você tem em dispositivos de médio alcance. Há uma câmera principal sólida de 12 megapixels e este é um sensor com enormes pixels de 1.8µm, f / 1.8 e estabilização ótica de imagem. Vimos essa câmera no Galaxy S20 e é impressionante.

Ele é acompanhado por uma câmera ultra-grande angular de 12 megapixels e um zoom ótico 3x de 8 megapixels. Ele também oferece estabilização de imagem e a Samsung afirma que também suportará o recurso 30X Space Zoom da Samsung. A câmera frontal tem 32 megapixels.

Tudo isso soa como uma ótima especificação de preço e temos grandes esperanças nisso. Mas há alguns outros detalhes que se destacam: você obtém alto-falantes estéreo com suporte para Dolby Atmos, há proteção IP68 contra água e carregamento com fio de 25 W - mas esse carregador não está incluído na caixa.

Então, onde está o compromisso? No lado da construção do dispositivo, a parte traseira é brilhante em vez de vidro e o leitor de impressão digital muda para óptico em vez de ultrassônico mais preciso. Essas são provavelmente coisas com as quais podemos viver.

No geral, por $ 699 / £ 699 para a versão 5G ou £ 599 para a versão 4G, provavelmente há o suficiente aqui para garantir o custo adicional sobre os dispositivos de gama média mais baratos. Mas a Samsung também vai vender, espere, nas cores azul, vermelho, lavanda, menta, branco e laranja. Tudo o que você precisa fazer é decidir qual é a cor certa para você quando estiver à venda em 2 de outubro.

