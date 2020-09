Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung está prestes a anunciar um novo Galaxy S20 chamado Fan Edition (ou FE). Enquanto esperamos o lançamento do telefone, surgiu um vazamento.

Jimmy is Promo , um canal do YouTube com um grande histórico quando se trata de postar vazamentos, compartilhou um vídeo prático do próximo telefone amplamente esperado da Samsung. Como observou a AndroidCommunity , o FE deve custar cerca de US $ 699 ou US $ 750. Isso o torna um pouco mais fácil de usar na carteira em comparação com a série Galaxy S20 padrão lançada no início deste ano. Mas ainda será mais sofisticado, já que mantém o sistema de câmeras Galaxy S20 e um design semelhante.

As especificações especificadas incluem uma tela SuperAMOLED de 6,5 polegadas, resolução de 1080p, taxa de atualização máxima de 120 Hertz, bateria de 4.500 mAh, 6 GB de ram, 128 GB de armazenamento a bordo, um slot para cartão microSD, uma câmera selfie de 32 megapixels e três câmeras de 12 megapixels em as costas. Veja nosso resumo de boatos para mais especificações e vazamentos.

A Samsung está realizando um evento Unpacked for Every Fan em 23 de setembro de 2020, onde a Fan Edition deve estrear. Ele será vendido na Alemanha e na Europa. Ele deve estar disponível em 4G com Exynos 990 Octacore SoC por € 699, enquanto a versão 5G com Snapdragon 865 deve custar € 799.

Sim, esse não é um telefone de gama baixa. Mas não é para ser - é apenas um pouco mais barato do que comprar os modelos topo de linha da Samsung S20 do início do ano. A Fan Edition deve sair em seis cores quando for lançada: Verde Menta, Cinza (ou Azul), Branco, Rosa, Pêssego e Vermelho.

Escrito por Maggie Tillman.