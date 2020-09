Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung mais uma vez convidou o mundo para um evento de lançamento, desta vez dizendo que é para todos os fãs.

Com a série Note lançada e o novo Galaxy Z Fold 2 também lançado , há mais um dispositivo que esperamos em 2020 - o Samsung Galaxy S20 Fan Edition .

A Samsung confirmou que o Galaxy Unpacked for Every Fan acontecerá no dia 23 de setembro de 2020, às 15:00 BST. Aqui estão os horários globais do evento:

São Francisco - 07:00 PDT

Nova York - 10:00 EDT

Londres - 15:00 BST

Berlim - 16:00 CEST

Mumbai - 19:30 IST

Tóquio - 23:00 JST

Sydney - 00:00 AEST 24 de setembro

A Samsung realizará uma transmissão ao vivo para o evento, através dos canais sociais da Samsung. Incorporaremos a transmissão ao vivo assim que estiver disponível.

Não houve falta de vazamentos para este telefone e um desses vazamentos é mencionado no vídeo de convite da Samsung. Os segmentos que mudam de cor no vídeo refletem as cores que a Fan Edition deve apresentar.

Já vimos isso vazar anteriormente, com muitas opções em vez de apenas o azul ou preto normal que costumamos oferecer.

O Samsung Galaxy S20 Fan Edition foi projetado para ser uma versão um pouco mais acessível do S20, dando aos fãs acesso ao dispositivo lançado no início do ano a um preço mais baixo. Não há rumores de que seja uma grande queda no preço, mas abaixo de £ 700 ou $ 900 para o modelo 5G torna-o potencialmente interessante para aqueles que não se comprometeram em fevereiro.

Espera-se que a Samsung faça alguns compromissos - espera-se que a parte traseira seja brilhante, a tela é Full HD + ao invés de Quad HD - enquanto algumas mudanças na câmera significam que ela não é tão potente.

Mas, ao mesmo tempo, há rumores de que a versão 5G será Qualcomm Snapdragon 865 globalmente - e isso dará a muitos mercados acesso a este hardware desejável que eles não poderiam obter no Galaxy S20.

Todos os detalhes serão revelados oficialmente em 23 de setembro, mas dado o volume de vazamentos, suspeitamos que haverá muito pouco a aprender.

Escrito por Chris Hall.