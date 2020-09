Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Do jeito que o mercado está indo, os telefones premium estão sentindo o aperto. Carregado com recursos exagerados que nem sempre cumprem o que prometem e com preços que vão fazer você estremecer, o mid-range está enxugando em 2020. A solução? Telefones mais baratos de primeira linha.

É aí que entra a Fan Edition - fazendo algo que o S10 Lite fazia anteriormente . Ele pega a maioria das especificações principais essenciais e as transforma em um dispositivo novo e atraente. Graças a um vazamento de especificações completas de uma fonte confiável, agora sabemos tudo sobre o Samsung Galaxy S20 Fan Edition , exceto o preço.

As grandes mudanças do S20 estão na tela. É plano, perdendo as bordas curvas do S20 e mudando para o Gorilla Glass 3. Ele também cai para uma resolução de 2400 x 1080 pixels, que em uma tela de 6,5 polegadas resulta em 407 ppi. No entanto, ainda é uma tela AMOLED.

Ele também tem o recurso de smartphone atual, uma taxa de atualização de 120 Hz - então é difícil ver que vai faltar alguma coisa na tela frontal.

O relatório WinFuture.de detalha que haverá versões 4G e 5G deste telefone e aí vem o problema: a versão 4G será Exynos 990 e a versão 5G será Snapdragon 865 - pelo menos na Alemanha, mas imaginamos que será ser verdade em toda a Europa. Pelo menos você tem a opção, mesmo que o modelo 5G custe um pouco mais.

Todos os modelos têm 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, enquanto uma bateria razoável de 4500mAh alimenta o aparelho.

Vire o telefone e a parte traseira fica brilhante em vez de vidro, o que pode significar que é menos atraente para alguns compradores, mas realmente depende do preço.

Há um arranjo de três câmeras, com o sensor principal sendo o de 12 megapixels, 1.8µm, f / 1.8 que vimos em outros dispositivos recentemente. É combinado com uma lente ultra-grande angular de 12 megapixels e zoom 3x de 8 megapixels.

Outras especificações premium incluem proteção IP68.

Como vimos antes, o telefone virá em uma ampla variedade de cores - e há um monte de imagens no link da fonte abaixo, se você quiser ver mais. Só precisamos saber o preço, mas pode ser um dos telefones mais atraentes que a Samsung terá em 2020.

Escrito por Chris Hall.