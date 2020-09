Samsung Galaxy A42 5G torna a conectividade de última geração mais acessível

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung anunciou um novo dispositivo na família Galaxy A, procurando trazer conectividade 5G a um preço mais baixo.

O Samsung Galaxy A42 5G segue dispositivos como o A51 5G e A90 5G adicionando conectividade super-rápida para uma experiência mais contínua em movimento.

Há uma tela Super AMOLED de 6,6 polegadas com entalhe em forma de gota dágua para a câmera frontal.

Na parte traseira, a Samsung adicionou um acabamento interessante com bandas de tons diferentes para tornar o telefone mais interessante, enquanto há uma câmera quadrada quadrada no canto superior.

A Samsung não anunciou todos os detalhes deste dispositivo, mas já vazou anteriormente . Esse vazamento sugere que este novo telefone Samsung será alimentado pelo novo Qualcomm Snapdragon 690 e terá 4 GB de RAM.

Também esperamos encontrar uma bateria de 5000mAh neste telefone, o que significa que deve durar facilmente durante o dia.

A Samsung disse que revelará todos os detalhes do novo aparelho no final do ano, próximo ao lançamento. O telefone foi revelado durante o Samsung Life Unstoppable , o evento de lançamento virtual da Samsung que substituiu sua apresentação na IFA 2020 .

Escrito por Chris Hall.