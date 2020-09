Vazamento de especificações do Moto Razr 2 trazendo esperanças de segunda geração

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando a Motorola reimaginou o Razr como um telefone dobrável , ele capturou a imaginação dos fãs nostálgicos, mas dificilmente foi um lançamento tranquilo, com os críticos em geral críticos da implementação do telefone e, em seguida, o Galaxy Z Flip da Samsung roubando muita atenção.

Tem havido muita conversa sobre uma versão de segunda geração deste aparelho , com muitos esperando um lançamento em 9 de setembro. Agora temos algumas especificações para concretizar esses rumores, graças a um vazador confiável do Twitter.

motorola razr 5G parece ser uma boa atualização em relação ao #motorolarazr ... Está recebendo o chipset SD765G 5G com câmera principal de 48MP e câmera frontal de 20MP. A bateria foi atualizada para 2.800 mAH.



Está mais leve agora, 190g. 168,5x72,5x8mm são as novas dimensões. Pensamentos? #motorola # razr5g pic.twitter.com/Da8jhNJD2t - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 31 de agosto de 2020

Uma das críticas ao telefone original foi a falta de energia para o preço. A Motorola ainda não está buscando um desempenho de destaque, mas ao optar pelo Snapdragon 765, o 5G será adicionado ao seu conjunto de recursos, ao mesmo tempo que mantém a lista de materiais sob controle para a Motorola. Esperávamos que ainda fosse bastante caro, mas suspeitamos que o Snapdragon 765 terá amplo poder para conduzir a experiência.

Diz-se que o telefone está ficando mais leve, o que o tornará mais fácil de carregar, enquanto a bateria leva um aumento razoável de até 2800mAh, que é sempre bem-vindo.

O que não sabemos desses vazamentos é como o display se encaixa no quadro, o que foi uma das reclamações do primeiro telefone. Ainda assim, não falta muito para que a Motorola, com sorte, revele tudo.

Escrito por Chris Hall.