(Pocket-lint) - A Samsung agora revelou totalmente a nova versão de seu telefone dobrável, o Samsung Galaxy Z Fold 2 , destacando uma série de mudanças no dispositivo anterior.

Ele representa uma mudança em direção ao mainstream, com um sentimento geral de que os telefones dobráveis estão agora muito mais na consciência do público à medida que avançamos para além da primeira geração. Como tal, o Samsung Galaxy Z Fold 2 integra muitas áreas de melhoria, com base no feedback do cliente, abordando os tipos de problemas que destacamos em nossa análise do telefone original .

Começando com a tela AMOLED, a tela Infinity Flex se expande para 7,6 polegadas com uma resolução de 2208 x 1768 pixels. Há uma redução de 27 por cento nos engastes e agora integra a câmera frontal em um orifício - é um sensor de 10 megapixels, 1,22 µm com abertura f / 2.2 - o mesmo que a câmera de cobertura, integrado à tela de cobertura do lado de fora.

A tela principal obtém a taxa de atualização adaptável do Note 20 Ultra , o que significa que pode oferecer de 11 a 120 Hz com base no conteúdo que você está vendo.

Houve uma grande mudança na tela externa, expandindo para 6,2 polegadas com resolução de 2260 x 816 pixels. Novamente, é um painel AMOLED e a mudança aborda a maior crítica do telefone original: que a tela externa simplesmente não era grande o suficiente para ser realmente útil. A expansão da tela externa significa que você pode fazer mais em qualquer lugar, sem ter que abrir o telefone o tempo todo.

Na parte traseira do telefone, o Z Fold 2 recebe um conjunto exclusivo de câmeras. A câmera principal tem o mesmo sensor de 12 megapixels e 1,8 µm do Galaxy S20 + , com abertura de f / 1.8. O ultra-amplo também é o mesmo, em 12 megapixels, 1,12µm ef / 2.2, mas a telefoto é diferente dos aparelhos mais recentes, usando um sensor de 12 megapixels de 1.0µm ef / 2.4.

Existem muitos recursos inteligentes incorporados à câmera para oferecer suporte ao design exclusivo deste telefone. Ao tirar uma foto de alguém, você pode fazer com que a tela da capa mostre uma prévia, o que significa que o fotógrafo obtém a tela principal enquanto o assunto também recebe uma prévia. O sujeito também pode controlar a câmera, levantando a mão para acionar o temporizador. A Samsung diz que isso significa que a pessoa que posa pode não controlar a foto tirada e também é ótimo para tirar selfies.

Na frente do vídeo, o telefone pode rastrear seus movimentos ao redor do quadro e mantê-lo no centro. Se você está dançando, por exemplo, isso permitirá um melhor enquadramento, sem ter ninguém para segui-lo tentando mantê-lo no centro da imagem. Novamente, é uma grande jogada para os criadores de conteúdo, dando mais liberdade para se mover sem se preocupar em sair do quadro.

O grande impulso de software da Samsung parece estar na expansão do Flex Mode, um recurso que está tirando do Z Flip , permitindo que você dobre o telefone e obtenha controles na metade inferior da tela e seu conteúdo acima.

Isso funcionará na câmera e também em uma série de outros aplicativos, especialmente em relação ao consumo de mídia e vídeo. Há um novo design de dobradiça que permitirá que você ajuste a tela em qualquer ângulo que desejar para que você possa realmente aproveitar as vantagens do formato dobrável.

Embora o telefone venha em Mystic Bronze e Mystic Black, haverá opções de personalização com opções de inserção de dobradiça Metallic Silver, Red, Blue e Gold. No momento em que escrevo, não sabemos se haverá um custo adicional para essa personalização.

O telefone será alimentado por um processador octa-core de 7 nm e a Samsung não especificou quem receberá o quê, mas suspeitamos que seja o Exynos 990 em algumas regiões e o Snapdragon 865 em outras. Há 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. É um telefone 5G e tem uma bateria de 4500mAh.

O preço é esperado em £ 1.799 no Reino Unido, com disponibilidade a partir de 18 de setembro. No geral, parece uma grande atualização para o que é um dispositivo inovador, abordando muitos pontos problemáticos do telefone original.

Escrito por Chris Hall.