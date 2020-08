Preço do Samsung Galaxy Z Fold 2 revelado em £ 1.799

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung deve revelar tudo sobre o Galaxy Z Fold 2 - seu telefone dobrável de segunda geração - em 1º de setembro, mas graças a um vazamento em seu site no Reino Unido, agora sabemos quanto custará.

Por um breve momento, o novo telefone dobrável foi listado em £ 1.799 com 256 GB de armazenamento. Isso é £ 100 mais barato do que o preço de lançamento da versão anterior , embora seja importante notar que o telefone anterior veio com 512 GB de armazenamento, então não é realmente uma revisão de preço em termos reais.

As datas em anexo indicam que as entregas começarão a partir de 17 de setembro e a disponibilidade geral será a partir de 18 de setembro.

Desde então, a Samsung removeu as informações de preço de seu site e não esperamos que reapareça até 1 de setembro.

O Galaxy Z Fold 2 custará £ 1.799,00 no Reino Unido. A página de pré-encomenda da Samsung já está ativa. Confirma a data de envio em 17 de setembro e o lançamento em 18 de setembro. https://t.co/HpkErtigWJ - Max Weinbach (@MaxWinebach) 27 de agosto de 2020

No evento - que a Samsung está chamando de Unpacked Part 2 - iremos obter todos os detalhes sobre o telefone dobrável da Samsung, após uma revelação antecipada ao lado do novo Note 20.

A Samsung confirmou anteriormente que há uma tela maior no Z Fold 2, e compartilhou o design completo, mostrando também a tela externa maior.

Mas ainda há muito a aprender sobre os detalhes das mudanças que foram feitas no telefone, como a dobradiça, a proteção da tela, as câmeras foram implementadas, bem como o que realmente o alimenta.

Em breve teremos todas as informações, portanto, verifique novamente para obter uma análise completa após a Parte 2 descompactada .

Escrito por Chris Hall.