Samsung Unpacked Parte 2: Como assistir a apresentação completa do Galaxy Z Fold 2

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung confirmou que hospedará o Unpacked Part 2, onde revelará todos os detalhes sobre o novo Samsung Galaxy Z Fold 2 .

O novo telefone dobrável foi anunciado no lançamento do Galaxy Note 20 , mas, naquela época, a Samsung disse que detalhes completos viriam a seguir: A Parte 2 descompactada vai cuidar disso.

A Samsung confirmou que o evento estará disponível a partir das 10h EDT em 1 de setembro de 2020. Aqui estão os horários em todo o mundo:

São Francisco - 07:00 PDT

Londres - 15:00 BST

Berlim - 16:00 CEST

Mumbai - 19:30 IST

Tóquio - 23:00 JST

Sydney - 00:00 AEST 2 de setembro

Sim, a Samsung diz que o "evento estará disponível" a partir desse momento, então achamos que será um stream de vídeo pré-gravado pelos canais da Samsung. Imaginamos que ele aparecerá no YouTube, mas até agora ele confirmou que estará disponível em Samsung.com.

A Samsung já declarou do que se trata o evento, dizendo que vai "explorar em profundidade os recursos inovadores do Galaxy Z Fold 2".

Não esperamos grandes surpresas, pois já vimos o telefone nas imagens que a Samsung compartilhou, e ouvimos várias informações sobre a tela maior e sabemos que será 5G.

Mas não sabemos realmente o que alimenta o telefone, não temos detalhes da câmera confirmados e não temos preços globais, embora o pré-registro esteja aberto desde o anúncio.

Como um dispositivo de segunda geração, estamos entusiasmados com as melhorias que vêm do Fold original . Esse foi um dispositivo inovador em muitos aspectos, mas também está claro que existem muitas áreas onde a Samsung poderia facilmente melhorá-lo.

Traremos a você todos os detalhes sobre o Samsung Galaxy Z Fold 2 assim que os tivermos.

Escrito por Chris Hall.