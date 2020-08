Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Find My Mobile, o aplicativo da Samsung que ajuda você a encontrar um telefone ou tablet perdido, foi atualizado para que possa finalmente funcionar com dispositivos Galaxy que não estão conectados a uma conexão Wi-Fi ou celular. Max Weinbach, do desenvolvedor da XDA, primeiro identificou o novo recurso.

Chamado de descoberta offline, o novo recurso do aplicativo usa basicamente uma abordagem de crowdsourcing, aproveitando uma rede comunitária para localizar dispositivos Galaxy próximos. Portanto, se o seu telefone não estiver conectado a Wi-Fi ou torres de celular, os dispositivos Galaxy próximos ajudarão o Find My Mobile a identificar sua localização. Você só precisa habilitar a localização off-line para que seu telefone possa ser detectado por outros dispositivos. Você também poderá ajudar outras pessoas a encontrarem seus telefones.

Parece que a Samsung acabou de adicionar a descoberta off-line ao Find My Mobile da Samsung.



Permite que você rastreie seu telefone, mesmo que não tenha WiFi ou celular, usando outros usuários do Galaxy. pic.twitter.com/psLl1rcb4X - Max Weinbach (@MaxWinebach) 22 de agosto de 2020

Devido a questões de privacidade, a Samsung não oferece a localização off-line por padrão no aplicativo Find My Mobile. Você tem que mergulhar nas configurações do aplicativo para ativá-lo.

A Samsung está supostamente enviando notificações para os proprietários do Galaxy e usuários do aplicativo Find My Mobile, informando-os de que o aplicativo foi atualizado. Eles podem tocar na notificação para abrir um menu “Localização off-line” e ativar o recurso, se desejado.

Não está claro quais dispositivos são compatíveis e que tipo de tecnologia subjacente a Samsung está aplicando. Entramos em contato com a empresa para um comentário. A localização offline parece funcionar de maneira semelhante ao recurso Community Find que os rastreadores de bloco usam.

Escrito por Maggie Tillman.