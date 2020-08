Futuros carros-chefe da Samsung podem fundir as famílias S e Note

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Qualquer um que tenha seguido o telefone da Samsung por algum tempo terá visto como o Galaxy S e o Galaxy Note estão se aproximando.

O Galaxy Note já foi um telefone enorme, projetado para que você pudesse usar a S Pen com ele, enquanto a tendência em smartphones era para dispositivos menores. O Note foi um dos dispositivos que gerou o termo phablet, fundindo telefones e tablets.

Todos os dispositivos estão agora nesse ponto e tem sido óbvio para as últimas gerações de telefones Galaxy S e Galaxy Note que a decisão de qual você deve comprar talvez se reduza à S Pen e nada mais.

A Samsung lançou uma atualização para a família Galaxy S20 que traz paridade de software para o recém-anunciado Note 20, então há realmente muito pouca diferença.

O3 terá S-Pen - 에아 (@ hwangmh01) 24 de agosto de 2020

O que nos leva a um tweet que talvez delineie algo sobre os planos futuros da Samsung. Isso, é claro, não foi verificado e precisa ser visto com uma pitada de sal, mas sugere que o carro - chefe do Samsung Galaxy 2021 - que pode ser chamado de S21 ou S30 (achamos que S30 é mais provável) - terá um modelo que suporta a S Pen.

Isso poderia sugerir duas coisas. Pode ser que esteja na hora de a família Note se aposentar e que o Galaxy S possa simplesmente oferecer esses recursos. Ou pode sugerir que, em vez de ter dois ciclos de lançamento e cinco versões diferentes do que é essencialmente o mesmo telefone (excluindo Qualcomm / Exynos / 4G / 5G, etc, variantes), haverá apenas um lançamento de telefone principal no início do ano.

O que este tweet sugere é que em 2021 veremos o Samsung Galaxy S30, o Samsung Galaxy S30 Plus e então um dispositivo Ultra que suporta a S Pen. Talvez seja um Galaxy Note 30 Ultra, ou Samsung Galaxy S30 Note, anunciado ao mesmo tempo.

A sugestão levanta muitas questões para as quais não temos respostas no momento, mas não podemos dizer que ficaríamos surpresos em ver uma pequena sacudida. A Samsung está lançando muitos telefones em suas categorias premium e, sem dúvida, não é necessário. A divisão entre o Note 20 e o Note 20 Ultra em 2020 sugere que as versões do Note 10 não venderam bem e que alguma diferença maior precisava ser feita.

Em última análise, não achamos que a Samsung abandonará a marca Note porque ela ainda tem um grande valor - apesar da interrupção causada pelo Note 7 . Este será um para assistir pelos próximos 6 meses enquanto corremos para o lançamento dos próximos dispositivos Galaxy S da Samsung, que esperávamos em fevereiro de 2021.

Escrito por Chris Hall.