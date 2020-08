Samsung Galaxy S20 adiciona recursos Note 20, aqui estão as novidades

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Samsung Galaxy S20 tem uma atualização de software - para One UI 2.5 - que traz consigo uma série de recursos do Note 20 na série S. Aqui está o que esperar.

A partir de 21 de agosto de 2020, o lançamento do One UI 2.5 começou, então seu dispositivo S20 deve ter instalado automaticamente essa atualização. Caso contrário, vá para Configurações e role para baixo até Atualização de software próximo ao final da lista.

Um novo modo de captura de vídeo na câmera permite a captura de 8K a 24fps na proporção de aspecto de 21: 9 - algo que antes era a reserva do S20 Ultra .

Também há aprimoramentos de áudio, com a capacidade de controlar a direção do microfone para captar o som de uma direção específica - útil se você estiver falando durante a filmagem e quiser que sua voz se destaque, por exemplo. Há também uma conexão Galaxy Buds, permitindo que os ouvidos sejam usados como um microfone de lapela para minimizar o ruído de fundo.

Um dos fatores que definem o Note 20 é o Samsung Notes. Agora, a série S20 receberá uma atualização do aplicativo, que permite importar e escrever em arquivos PDF.

O marcador de áudio sincroniza notas com áudio, permitindo a reprodução de áudio específica após a seleção das notas correspondentes. Ou role pelo áudio para encontrar as notas correspondentes.

O salvamento e a sincronização automáticos também salvam seu progresso ao usar vários dispositivos - portanto, salve no PC, edite no tablet e ajuste no seu dispositivo S20 com uma transferência perfeita.

O desktop móvel da Samsung, DeX, agora é sem fio. Assim, você pode compartilhar na Smart TV ou na segunda tela sem a necessidade de cabos. Também é possível usar um dispositivo da série S20 como um controle touchpad.

Compartilhe sua senha Wi-Fi com dispositivos Galaxy próximos em sua lista de contatos, tornando mais fácil conectar amigos à sua rede. Também é possível ver a velocidade das conexões.

Escrito por Mike Lowe.