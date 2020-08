Samsung Galaxy S21 Ultra manterá a câmera principal de 108 megapixels

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não sabemos se o próximo telefone carro-chefe da Samsung se chamará realmente S21 Ultra - em vez de S30 Ultra - mas já começamos a ouvir fofocas sobre o que ele pode oferecer, começando com a câmera.

Um vazador de renome afirmou que o Samsung Galaxy S21 Ultra terá mais uma vez um sensor de 108 megapixels. Esse sensor será o sucessor do HM1 - o sensor do S20 Ultra - de acordo com @UniverseIce.

Galaxy S21 Ultra , Ainda 108MP, o sensor é o sucessor do HM1 - Universo de gelo (@UniverseIce) 19 de agosto de 2020

A abordagem da Samsung com este sensor é sobre a combinação de pixels, oferecendo acesso a imagens enormes, mas produzindo imagens de 12 megapixels por padrão no S20 Ultra ou 27 megapixels no Note 20 Ultra.

A teoria é que, ao usar um sensor grande, o local de pixel combinado é maior para permitir a entrada de mais luz, ou que você pode cortar essas imagens para obter mais detalhes - mas ainda não vimos um caso definitivo em que ter um sensor de resolução mais alta na verdade, produz resultados mais úteis, sem muito esforço.

Ainda parece que é o caso de colocar aquele sensor para colocar 108MP na parte de trás do telefone, em vez de por causa de qualquer benefício tangível. Mesmo assim, os smartphones continuam sendo um jogo de números e não temos dúvidas de que ainda será uma câmera capaz, não por causa da grande resolução, mas apesar dela.

Ainda falta muito tempo até que esperemos ver o novo telefone - não esperamos que os novos dispositivos carro-chefe da Samsung sejam lançados até fevereiro de 2020.

Escrito por Chris Hall.