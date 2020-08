Aparecem evidências de um telefone dobrável Samsung Galaxy Z mais barato

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O número do modelo de um modelo não lançado do Galaxy Z da linha de telefones dobráveis da Samsung surgiu. Carregando o número do modelo SM-F415, o F o designa como dobrável, enquanto o 415 o insere na família abaixo dos dispositivos F900 (Dobrar) e F700 (Virar) que já foram lançados.

Isso sugere que poderia ser um dispositivo de nível inferior, projetado para ser um caminho mais acessível para a família Galaxy Z da Samsung .

Além dessa informação, não há detalhes firmes, exceto pelo fato de que um telefone com esse número do modelo passou pela certificação do Wi-Fi no dia 10 de agosto, sugerindo que este dispositivo é real.

Poucos detalhes podem ser obtidos na lista de Wi-Fi, exceto para a conectividade Wi-Fi que ela suporta, passando por a, b, g, n e ac. A falta de suporte ax talvez nos diga que ele não tem um dos chipsets móveis mais recentes a bordo, já que alguns lançamentos recentes de telefones suportam esse padrão.

O que não se sabe no momento é o formato físico deste dispositivo. SamMobile especula que pode ser um design concha porque precisaria de menos espaço na tela e, portanto, seria de custo mais baixo - mas anteriormente vimos falar sobre uma versão mais barata do Galaxy Z Fold com um design estilo livro.

No momento, é muito cedo para dizer o que a Samsung está planejando. Até agora, a conversa sobre um telefone dobrável mais barato girou em torno desse Fold mais barato, mas em muitos aspectos o Flip é um candidato melhor para reduzir custos.

Vamos mantê-lo informado.

Escrito por Chris Hall.