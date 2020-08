A série Galaxy S20 será os primeiros dispositivos Samsung a obter o Android 11

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung fez algumas mudanças importantes na forma como aborda as atualizações do Android. Ao lançar a série Note 20 , a Samsung confirmou que estaria oferecendo três gerações de Android para esses dispositivos - e agora foi além, destacando todos os dispositivos de qualidade atualmente para essa oferta .

No comunicado da empresa sobre esses detalhes, a Samsung também confirma que o primeiro dispositivo da linha a atualizar para o Android 11 será a série Samsung Galaxy S20. Isso talvez não seja surpresa, já que é o principal carro-chefe do ano - mas de forma encorajadora, a Samsung confirma que isso vai acontecer em 2020:

"A linha do Galaxy S20 também será o primeiro Galaxy a receber a atualização do Android 11 ainda este ano5, com outros dispositivos a seguir em breve", disse a Samsung em um comunicado à imprensa.

O histórico da Samsung para atualizações não é bom. Freqüentemente, ocorrem atrasos substanciais enquanto a empresa atualiza e distribui as atualizações junto com seus próprios ajustes de software (agora incluídos em One UI) para dispositivos globalmente.

Parte do problema é que não é um simples caso de pegar a nova versão do Android e empurrá-la para fora - conforme você entra nos dispositivos Pixel, ou apenas precisando de pequenos ajustes, como acontece nos dispositivos Nokia Android One . Em vez disso, há muito trabalho a ser feito e a Samsung tem um grande volume de dispositivos e muitas variantes de dispositivos para atender, e isso antes de você entrar nas modificações da operadora ou da rede também.

Para quem comprou um dispositivo Samsung Galaxy S20, o fato de você receber o Android 11 este ano será bem-vindo, mas a Samsung aplicou uma pequena nota de rodapé a esta notícia. Essa nota de rodapé diz: "Isso pode variar de acordo com o mercado ou operadora."

O tempo dirá o quão significativa é essa variação.

Escrito por Chris Hall.