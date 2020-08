Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung se comprometeu a atualizar seus dispositivos por meio de três gerações de Android, o que é uma ótima notícia para os clientes dos dispositivos mais recentes, pois significa que você será capaz de manter esse dispositivo por mais um ano, sabendo que ainda receberá o software mais recente.

A Samsung não se compromete com nenhum tipo de cronograma e a empresa não tem o melhor histórico de atualizações oportunas, mas muitas vezes há uma sobreposição entre as funções One UI e aquelas oferecidas pelo Android. A notícia, no entanto, oferece alguma garantia sobre os dispositivos Galaxy.

A Samsung foi um pouco mais longe, confirmando que os dispositivos a seguir serão atualizados por três gerações. O que é interessante é que a Samsung se compromete a fornecer esta atualização para alguns dispositivos 2019 - a série Note 10 e a série Galaxy S10, por exemplo - enquanto se compromete com as atualizações para futuros dispositivos Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Z e Galaxy Tab S.

A Samsung também afirmou que alguns dispositivos Galaxy A terão três anos de suporte - e parecem ser os dispositivos de nível superior. Para o Galaxy S20, o lançamento no Android 10 significa que você terá o Android 11, 12 e 13. Isso deve ter atualizações até 2023, embora muito dependa de quando a Samsung enviará essas atualizações.

Conforme a Samsung anuncia mais dispositivos, essa lista mudará, mas aqui está a lista atual no momento da redação:

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 + 5G

Galaxy S20 +

Galaxy S20 5G

Galaxy S20

Galaxy S10 5G

Galaxy S10 +

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20

Galaxy Note 10+ 5G

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10 5G

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Fold 5G

Galaxy Fold

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A90 5G

Galaxy Tab S7 + 5G

Galaxy Tab S7 +

Galaxy Tab S7 5G3

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S6 5G4

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Escrito por Chris Hall.