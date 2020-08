Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um padrão começou a surgir recentemente, onde a Samsung lança sua série principal Galaxy S e Galaxy Note , seguida por um modelo "Lite", ou um modelo mais acessível alguns meses depois.

Com o Galaxy S20, S20 + e S20 Ultra sendo lançado em março de 2020, rumores começaram a circular sobre um Galaxy S20 Lite, ou Galaxy S20 Fan Edition (FE), como tem sido chamado.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o Galaxy S20 Fan Edition ou Galaxy S20 Lite.

Setembro de 2020 anunciado?

Outubro de 2020 disponível?

A estratégia da Samsung com seus aparelhos "Lite" tem sido anunciá-los vários meses após o lançamento dos aparelhos mais caros nos quais são baseados, mas não existe um padrão de seis ou nove meses.

O Samsung Galaxy S10 Lite foi anunciado em janeiro de 2020, nove meses após a série S10. O Note 10 Lite também foi anunciado em janeiro de 2020, cinco meses após o Note 10 e Note 10+.

É, portanto, um pouco desconhecido quando exatamente veremos o Galaxy S20 Fan Edition aparecer, embora rumores tenham sugerido que o quarto trimestre e outubro de 2020 foram espalhados.

A Samsung tem um evento virtual planejado para 2 de setembro no lugar da feira comercial IFA de Berlim, então talvez o dispositivo seja anunciado em setembro com disponibilidade a partir de outubro de 2020.

Mais barato que o Galaxy S20

Cerca de £ 580 / $ 760

O Samsung Galaxy S10 Lite começou em £ 579 no Reino Unido e $ 650 nos EUA, reduzindo algumas centenas do preço inicial da linha Galaxy S10.

Há rumores de que o Galaxy S20 Fan Edition seja lançado com 900.000 won, o que custa cerca de £ 580 no Reino Unido ou US $ 760 nos EUA, sendo que ambos são menores que o S20, como esperado.

Cores diferentes na europa

Traseira de plástico

Impermeabilização IP68

Com base nos vazamentos, parece que o Samsung Galaxy S20 Fan Edition seguirá um design quase idêntico ao do Galaxy S20, mas trocará o vidro por um plástico. Não ficaríamos surpresos em ver "glasstic" como o Galaxy Note 20 padrão e é dito que haverá uma série de opções de cores na Europa.

Espera-se que o Galaxy S20 FE tenha um módulo de câmera retangular pronunciado na parte traseira - como a série S20 e a série Note 20 - e é dito que tem uma câmera frontal de 3,3 mm.

O Galaxy S20 Fan Edition é pensado para medir cerca de 161 x 73 x 8 mm - aproximadamente o mesmo tamanho do Galaxy S20 + - e é declarado ter resistência IP68 à água e poeira .

Entre 6,4 e 6,5 polegadas

Taxa de atualização de 120 Hz

Flat, AMOLED

Sensor de impressão digital sob exibição

O Samsung Galaxy S20 Fan Edition tem uma tela entre 6,4 e 6,5 polegadas com base nos vazamentos de renderização, o que o colocaria entre o S20 e o S20 +. Ele também tem uma tela com taxa de atualização de 120 Hz , como os modelos S20 oferecem.

Um painel AMOLED é esperado e uma câmera frontal de orifício centralizado também é relatada. Rumores também sugerem que o dispositivo oferecerá um sensor de impressão digital sob a tela .

Com base nas renderizações, o Galaxy S20 Fan Edition terá uma tela plana em vez de curva, como o Galaxy S10 Lite.

Qualcomm Snapdragon 865 / Exynos 990

6 GB / 8 GB de RAM

Bateria de 4500mAh

Rumores iniciais em torno do Galaxy S20 FE sugeriam que o dispositivo ofereceria o chipset Qualcomm Snapdragon 865 em todo o mundo, e não Exynos em algumas regiões, embora um modelo com Exynos agora também tenha aparecido.

É relatado que o modelo Qualcomm terá 6 GB de RAM, enquanto o modelo Exynos apareceu com 8 GB de RAM. Rumores também sugerem modelos 4G e 5G.

Há rumores de que a capacidade da bateria é de 4500mAh - a mesma do Galaxy S20 +.

Tripla traseira (12 MP + 12 MP + 8 MP)

Frente de 32 MP

Segundo relatos, o Galaxy S20 Fan Edition terá uma câmera traseira tripla, como o Galaxy S20 .

Dizem que a maquiagem da câmera fica próxima ao Galaxy S20, mas sem o sensor telefoto maior de 64 megapixels. Em vez disso, diz-se que é composto por um principal de 12 megapixels, uma telefoto de 12 megapixels e um sensor ultra-wide de 8 megapixels, com recursos de zoom óptico 3x.

É sugerido que a câmera frontal será composta por um sensor de 32 megapixels.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o Samsung Galaxy S20 Fan Edition.

O vazador confiável Steve Hemmerstoffer trabalhou com a Pricebaba para produzir uma série de renderizações do S20 Fan Edition. Alguns detalhes extras também foram revelados, incluindo tamanho da tela, detalhes de design e medidas.

O Samsung Galaxy S20 FE apareceu no Geekbench com um processador Exynos 990 e 8 GB de RAM, sugerindo que pode haver uma variante internacional, afinal.

A Leaker Ice Universe tweetou alguns detalhes sobre as câmeras Galaxy S20 Fan Edition.

Câmera Galaxy S20 FE:

50MP GN1

12 MP IMX555 - Universo de gelo (@UniverseIce) 26 de julho de 2020

O Galaxy Club informou que o Samsung Galaxy S20 FE contará com a mesma bateria do Galaxy S20 +, o que significa uma capacidade de 4500mAh. Diz-se também que existe uma série de opções coloridas na Europa.

O site sul-coreano The Elec informou que o Galaxy S20 FE estaria disponível em outubro de 2020 e custaria 900.000 won, que é cerca de £ 580 no Reino Unido e $ 760 nos EUA.

O Leaker Ice Universe twittou que o Galaxy Fan Edition apresentaria o Qualcomm Snapdragon 865, uma tela de 120 Hz, resistência IP68 à água e poeira e uma câmera frontal perfurante. Ele também disse "preço bom" e afirmou que o dispositivo chegaria no quarto trimestre.

O Samsung Galaxy S20 Lite apareceu no Geekbench com o processador Qualcomm Snapdragon 865 e 6GB de RAM.

Escrito por Britta O'Boyle.