Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Na sequência do Samsung Galaxy S10 Lite , parece que a Samsung está se preparando para lançar uma versão acessível do Galaxy S20 também - desta vez chamada Samsung Galaxy S20 Fan Edition - ou FE para breve.

Já vimos menções a esse telefone várias vezes anteriormente, e parece que a estratégia da Samsung é oferecer uma versão mais acessível de seu carro-chefe cerca de 6 meses após o lançamento original. O importante é o hardware de escolha: a "edição para fãs" deve estar relacionada ao fato de estar disponível globalmente com hardware Qualcomm Snapdragon, ao invés de Exynos em algumas regiões.

Novas imagens nos dão uma visão melhor deste telefone, graças ao confiável vazador Steve Hemmerstoffer trabalhando com a Pricebaba. A partir dessas imagens você pode ver que o design é próximo ao do Galaxy S20.

O telefone em geral se parece com o Galaxy S20 , embora seja dito que o painel traseiro se move para plástico ao invés de vidro. O telefone mede algo em torno de 161 x 73 x 8 mm, enquanto o módulo da câmera é pronunciado como tem sido o caso nos últimos dispositivos Samsung.

A tela frontal mede cerca de 6,4 polegadas com um pequeno orifício para a câmera frontal e espera-se que ofereça uma taxa de atualização de 120 Hz, além de abrigar um leitor de impressão digital sob a tela. As câmeras seriam próximas ao Galaxy S20, com uma principal de 12 megapixels, telefoto de 12 megapixels e ultra-wide de 8 megapixels.

As renderizações vazadas não revelam muito mais, mas esperamos que este telefone use o Qualcomm Snapdragon 865 e é dito que pode haver versões 4G e 5G. Também oferece impermeabilização IP68.

O Galaxy S10 Lite foi anunciado em janeiro de 2020, mas parece que essa versão pode ser lançada antes, com rumores sugerindo que ele poderia ser lançado em outubro de 2020.

Escrito por Chris Hall.