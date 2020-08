Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung revelou seu primeiro smartphone dobrável no Galaxy Fold no primeiro semestre de 2019. Desde então, ela lançou uma versão fixa do dispositivo, seguida pelo Galaxy Z Flip que dobra horizontalmente em vez de verticalmente e, mais recentemente, um segunda geração da Dobra na Dobra Z 2 .

A empresa provavelmente não vai parar por aí, embora no final do Galaxy Unpacked 2020 em agosto, ela tenha dito que os dobráveis e o 5G são os pilares dos negócios de smartphones da Samsung no futuro.

Com os rumores de um dispositivo Galaxy Z Fold mais barato em andamento, aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o que esperamos ser chamado de Galaxy Z Fold Lite.

Galaxy Z Fold e

Galaxy Z Fold Lite

Quando a Samsung lançou a série Galaxy S10 , introduziu um modelo mais barato chamado Samsung Galaxy S10e , oferecendo o mesmo processador, mas reduzindo alguns aspectos do design, como apresentar uma tela plana em vez de curva.

Seguindo o S10e, a Samsung anunciou o S10 Lite , que foi uma amostra dos elementos de design que vimos na linha Galaxy S20. Embora não exista nenhum modelo e ou modelo Lite para a linha S20, ainda existe um Note 10 Lite .

Esperávamos que um modelo mais barato do Galaxy Z Fold fosse chamado de Galaxy Z Fold e ou Galaxy Z Fold Lite, embora apostássemos neste último, dados os últimos modelos de smartphones carro-chefe mais baratos para lançar carregava a marca Lite. Também pode ser chamado de Galaxy Z Fold 2 e ou Galaxy Z Fold 2 Lite. Não há nada de concreto em rumores por enquanto, então atualmente continua sendo um jogo de adivinhação.

2021

Cerca de $ 1000

Originalmente, houve alguma conversa de que o Galaxy Z Fold Lite seria revelado junto com o Galaxy Z Fold 2 e Note 20 no evento Galaxy Unpacked de 5 de agosto, mas foi relatado antes do evento que a Samsung adiou o dispositivo dobrável mais barato para 2021.

No momento, não se fala quando em 2021 um modelo mais barato do Galaxy Fold pode aparecer, mas como já começaram a circular rumores sobre ele, na época do lançamento do Galaxy S21 ou Galaxy S30 pode não ser uma sugestão muito irracional. Se for esse o caso, podemos esperar algo por volta do início de março - o que seria dois anos desde que o Galaxy Fold original foi revelado pela primeira vez.

Em termos de preço, há rumores de US $ 900 e US $ 1100. Como o Galaxy Fold foi lançado por pouco menos de US $ 2.000, isso tornaria o Fold Lite bastante tentador para muitos interessados em dobráveis, mas que não querem pagar os altos preços associados a eles.

Vidro e alumínio

Sem monitor externo ou monitor externo menor

Mecanismo de dobramento vertical

Houve algumas sugestões de que um Galaxy Fold mais barato sacrificaria a tela externa para reduzir custos. A dobradiça provavelmente seria a mesma do Galaxy Z Fold 2, e a tela flexível não são realmente áreas onde os cantos poderiam ser cortados, mas isso significa que concessões teriam que ser feitas em outro lugar para economizar US $ 1000 do preço do original.

Dados os rumores sobre o Galaxy Fold Lite, esperaríamos uma dobra vertical em vez de uma dobra horizontal como o Galaxy Z Flip . Também esperamos uma qualidade de construção sólida - provavelmente uma combinação de vidro e alumínio - e não seria muito surpreendente ver uma câmera perfurada - talvez apenas uma interna se não houver uma tela externa.

Uma patente da Samsung descoberta pela LetsGoDigital mostra um dispositivo dobrável com um painel de notificação fino que se estende à altura do dispositivo na frente. Isso pode sugerir que o Fold Lite pode ter um pequeno display na frente apenas para notificações, para que você não precise abrir o dispositivo para ver o que está acontecendo. A mesma patente sugere impermeabilização , mas duvidamos que isso ocorreria em um modelo Lite.

Tela interna de cerca de 7,5 polegadas

UTG ou plástico

Painel AMOLED provável

O Galaxy Z Fold 2 tem uma tela interna de 7,6 polegadas que possui UTG como o Galaxy Z Flip, enquanto o Galaxy Fold original tem uma tela de 7,2 polegadas com uma cobertura de plástico.

Atualmente não está claro se o Galaxy Z Fold Lite ofereceria a mesma tela interna que o Fold ou Z Fold 2, embora dados os problemas do Fold, esperamos que a Samsung opte pela opção UTG.

Externamente, o Galaxy Fold tem uma tela de 4,6 polegadas, enquanto o Galaxy Z Fold 2 tem uma tela de 6,3 polegadas. Pode ser que o Galaxy Fold Lite não ofereça nenhuma tela externa ou talvez ofereça o painel de notificação como a patente sugere.

Talvez Qualcomm SD765

5G?

É o hardware que achamos que provavelmente será o mais atingido em comparação com o Galaxy Fold ou Galaxy Z Fold 2. Como esperamos que a Samsung forneça um Fold Lite com o mesmo mecanismo de dobradiça do Galaxy Z Fold 2 - ou certamente muito semelhante - suspeitamos que serão os elementos de processador, RAM, armazenamento e bateria que podem sofrer o corte para manter os custos baixos.

Claro, tudo isso é especulação por agora, mas não seria muito surpreendente ver o chipset Qualcomm Snapdragon 765 a bordo em vez do carro-chefe Snapdragon 865, por exemplo, e não esperamos 12 GB de RAM como o Fold original também . Se o SD765 for usado, o Fold Lite seria 5G, pois seu processador tem 5G integrado.

Ao contrário do que pensamos, porém, Max Weinbach tuitou sugerindo que o Z Fold Lite teria o Qualcomm Snapdragon 865, mas sem suporte 5G . Ele disse que as coisas podem mudar.

Tripla traseira sugerida por patente

Selfie dupla

Outra área que pode sofrer um pequeno golpe é o departamento de câmeras. A patente apontada por LetsGoDigital sugere uma câmera traseira tripla com uma terceira lente quadrada, sugerindo uma lente zoom periscópio. Também há duas câmeras selfie na frente da patente. Não há nada que sugira que a patente seja para o Galaxy Z Fold Lite.

Em termos de câmeras, não seria muito surpreendente ver o sistema Galaxy Note 20 a bordo. Suspeitamos que a maquiagem do Note 20 Ultra aumentaria muito os custos, mas nunca se sabe. Quando mais rumores surgirem sobre a composição da câmera do Galaxy Fold Lite, com certeza iremos incluí-lo aqui.

Aqui estão todos os rumores em torno do Galaxy Z Fold Lite que ouvimos até agora.

Sammobile disse que um relatório da Coreia do Sul sugeriu que o Samsung Galaxy Z Fold Lite deveria ser anunciado em 5 de agosto junto com o Galaxy Z Fold 2, mas foi adiado até 2021 e custará 1 milhão de won - o que seria abaixo de $ 900 ou £ 700.

A LetsGoDigital publicou algumas renderizações baseadas em uma patente da Samsung que mostra um dispositivo dobrável com um pequeno painel de notificação na frente.

Max Weinbach acompanhou um tweet dizendo que o Galaxy Fold Lite seria construído em alumínio e vidro, apresentaria o processador Qualcomm Snapdragon 865, mas não ofereceria 5G.

-Disponível internacionalmente

- Sem suporte 5G

-Snapdragon 865

- Fabricado em alumínio e vidro por fora

- $ 1.099

-Winner2



Isso pode mudar, pois essas informações tendem a mudar rapidamente, especialmente quando é a primeira vez que você ouve falar de um dispositivo. - Max Weinbach (@MaxWinebach) 12 de maio de 2020

Leaker Max Weinbach disse que havia rumores de que a Samsung anunciaria um Galaxy fold e, que custaria US $ 1100. Ele também disse que a empresa está trabalhando em três dobráveis, dois com displays de plástico e um com vidro ultrafino.

Escrito por Britta O'Boyle.