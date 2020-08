Oficial Samsung Galaxy Z Fold 2 com um design muito melhorado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung anunciou uma série de novos dispositivos durante o evento virtual Unpacked, incluindo a série Galaxy Note 20 , Galaxy Watch 3 e a segunda geração do seu telefone dobrável Galaxy Fold.

O Galaxy Z Fold 2 apresenta um design refinado, oferecendo uma tela externa maior, uma câmera traseira combinando com o Note 20 e uma câmera centralizada na parte frontal e interna, além de novas cores - Mystic Bronze e Mystic Black. Há também uma dobradiça reprojetada.

A Samsung ainda não revelou todas as especificações completas para o Galaxy Z Fold 2. No momento, as resoluções, medições e hardware de tela são desconhecidas. Esperamos que o hardware principal, provavelmente o processador Qualcomm Snapdragon 865 Plus, com pelo menos 12 GB de RAM e recursos 5G .

Há uma tela externa de 6,2 polegadas na frente - aumentada em relação à tela externa de 4,3 polegadas na Fold original - e quando desdobrado, o Galaxy Z Fold 2 tem uma tela de 7,6 polegadas. A tela principal tem o Samsung Ultra Thin Glass na parte superior, como o Galaxy Z Flip.

Os preços e a disponibilidade do Samsung Galaxy Z Fold 2 ainda não foram revelados, mas há uma página de pré-registro aberta no site da Samsung que permite que você se inscreva para obter mais informações. A Samsung informou que vai revelar mais em 1 de setembro, com as encomendas também começando naquele dia.

Enquanto isso, você pode ler nosso recurso de arredondamento de boatos do Galaxy Z Fold 2 que compila todos os vazamentos que cercam o dispositivo.

Escrito por Britta O'Boyle.