Este é o Samsung Galaxy Fold 2 em toda a sua glória em ouro rosa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung deve revelar a próxima geração do seu Galaxy Fold - o Galaxy Z Fold 2 - durante o evento Unpacked de 5 de agosto, mas para aqueles que não podem esperar, imagens de alta resolução vazaram online antes do lançamento.

O vazador serial Evan Blass compartilhou um fluxo de imagens dos próximos dispositivos da Samsung em seu feed do Twitter. Os rumores Galaxy Tab S7, Galaxy Watch 3 e Galaxy Note 20 foram revelados em várias imagens por Blass, juntamente com imagens cristalinas de um Galaxy Z Fold 2 em ouro rosa.

As imagens do Galaxy Z Fold 2 mostram um design refinado em comparação com o Fold original , com uma tela externa muito maior e uma dobradiça significativamente melhorada. A cor rosa ouro combina com todos os teasers oficiais da Samsung que cercam o evento e o dispositivo certamente parece adorável nessas fotos.

Rumores anteriores sugerem que o Galaxy Z Fold 2 terá uma tela de 7,7 polegadas quando desdobrada com uma tela externa de 6,23 polegadas. Acredita-se que o recém-anunciado Qualcomm Snapdragon 865 Plus possa estar oculto, o que significa recursos 5G novamente e foi sugerido que as opções de armazenamento serão iniciadas com 256 GB de armazenamento e 512 GB como opção. Diz-se que a bateria possui uma capacidade combinada de 4365mAh.

O evento Galaxy Unpacked da Samsung ocorrerá no dia 5 de agosto, às 10h ET, 7h PT, 15h, horário do Reino Unido. Você pode ler nosso recurso Samsung Galaxy Unpacked para descobrir o que mais esperamos e como assistir ao evento virtual.

Escrito por Britta O'Boyle.