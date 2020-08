Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois de todos os rumores , agora é oficial: o Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra estão aqui.

Cada um dos telefones Galaxy de gama alta vem completo com uma caneta integrada, chamada S Pen, que define a maneira pela qual esses dispositivos podem ser usados.

Avaliação do Samsung Galaxy Note 20

Avaliação do Samsung Galaxy Note 20 Ultra

E 2020 traz funcionalidade mais avançada no aplicativo Notes, com reconhecimento de escrita manual, alinhamento e saída para vários formatos.

Embora tenha havido algumas críticas por falta de qualquer novo recurso grande, o Note 20 está disponível em uma opção 5G, enquanto o Ultra está disponível apenas em 5G. A conectividade rápida para o futuro é o objetivo.

As principais diferenças entre a Nota 20 e a Nota 20 Ultra estão centradas no tamanho da tela - 6,7 polegadas (60Hz) versus 6,9 polegadas (120Hz dinâmico) - e no arranjo da câmera. O Ultra obtém o sensor de resolução mais alta, a 108 megapixels, e zoom óptico mais longo.

Em termos de preço, a Nota 20 começará em £ 849 / $ 949, enquanto o Ultra tem um preço mais alto de £ 1179 / € 1299. Vale o preço pedido? Leia nossas primeiras impressões práticas da Nota 20 e Nota 20 Ultra para ver o que fizemos de cada dispositivo.

Escrito por Mike Lowe.