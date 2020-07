Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Agora você pode encomendar o Galaxy Z Flip 5G da Samsung - o modelo 5G do dobrável lançado este ano - como um dispositivo desbloqueado no Samsung.com nos EUA. Ele começa em US $ 1.449,99 - US $ 70 a mais que o modelo LTE original.

Ele não oferece apenas conectividade 5G atualizada; o Galaxy Z Flip 5G também vem com um processador Snapdragon 865 Plus um pouco melhor. Fora isso, porém, os dois telefones parecem exatamente iguais no papel. O Pocket-lint não teve a chance de testar pessoalmente o dispositivo para ver se ele se destaca.

Inicialmente, imaginamos que o Galaxy Z Flip 5G apareceria no Galaxy Unpacked neste verão, mas a Samsung o anunciou no início deste mês.

No entanto, a Samsung deve anunciar vários outros dispositivos em um evento Galaxy Unpacked, anunciado recentemente, marcado para 5 de agosto. Será um evento virtual. Alguns dos dispositivos esperados incluem o Galaxy Note 20 e um novo Galaxy Z Fold 2, que supostamente suportará 5G e será um dispositivo do tamanho de um tablet.

O Galaxy Z Flip, por outro lado, é mais como um telefone flip, dobrando ao meio para se tornar um dispositivo menor e mais compacto.

O Samsung Galaxy Z Flip 5G está disponível para pré-encomenda agora em bronze ou cinza. O envio deve começar em 7 de agosto. Nesse ponto, ele também estará disponível na operadora e nas versões desbloqueadas on-line através de varejistas como AT&T, Best Buy, T-Mobile, Amazon e até o próprio site da Samsung.

Escrito por Maggie Tillman.