Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Galaxy Z Fold 2 vazou totalmente online antes do evento Galaxy Unpacked da Samsung em 5 de agosto, quando também é esperado que a série Galaxy Note 20 e outros hardwares da Samsung sejam anunciados.

O MySmartPrice compartilhou o Galaxy Z Fold 2renders em 29 de julho, revelando um design atualizado para o próximo dobrável emblemática. Eles mostram que a Samsung foi com uma câmera de perfuração, em vez de um grande canto, bem como uma tela em tamanho real na parte externa do telefone, em vez de uma tela pequena como vimos no primeiro telefone. O MySmartPrice tem um ótimo histórico de vazamentos de telefones ainda a serem anunciados. Até vazou o Galaxy Note 20 Ultra.

1/3 MySmartPrice

Lembre-se de que essas renderizações ecoam vazamentos anteriores. Para um resumo de tudo o que sabemos até agora sobre o Galaxy Z Fold de segunda geração da Samsung, clique aqui .

A tela interna do Galaxy Z Fold 2 é de 7,7 polegadas, enquanto o exterior é de 6,23 polegadas, de acordo com rumores anteriores. Também na parte de trás do telefone está um novo sistema de câmera tripla. Outros rumores incluem o chipset Snapdragon 865 Plus e uma bateria de 4.356mAh com carregamento sem fio de 15W.

O Galaxy Z Fold 2 provavelmente será anunciado em 5 de agosto, juntamente com a série Galaxy Note 20. Você pode assistir o evento em nosso guia aqui .

Escrito por Maggie Tillman.