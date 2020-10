Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung normalmente anuncia duas séries de smartphones principais a cada ano - o Galaxy S e o Galaxy Note - com o primeiro sendo lançado no primeiro semestre e o último no segundo semestre.

Com o Galaxy Note 20 previsto para ser lançado oficialmente em 5 de agosto, todos os olhares se voltarão para o próximo Galaxy S, que poderia ser chamado de Galaxy S21 ou Galaxy S30.

Isso é tudo que ouvimos até agora sobre o que podemos esperar dos próximos smartphones Samsung Galaxy S.

Provavelmente Galaxy S21, S21 + e S21 Ultra

Galaxy S30 é possível

Antes da chegada do Samsung Galaxy S20 , a estratégia de nomenclatura para os dispositivos Galaxy S da Samsung era fácil de prever, pois a empresa seguia números sequenciais.

Depois que a Samsung saltou do Galaxy S10 para o Galaxy S20 em 2020, no entanto, agora é mais difícil determinar como o próximo Galaxy S será chamado daqui para frente. Colocaríamos nosso dinheiro no Galaxy S21, Galaxy S21 + e Galaxy S21 Ultra, pois isso combinaria com o ano também, mas a empresa também poderia usar o Galaxy S30.

Por enquanto, a Samsung não confirmou o nome para o próximo dispositivo Galaxy S, mas como a maioria dos rumores o chama de Galaxy S21, é o que vamos nos referir a ele neste recurso até que haja qualquer evidência que sugira o contrário.

Previsto para ser anunciado no Febraury 2021

Provavelmente à venda em março de 2021

A Samsung geralmente anuncia a linha de smartphones Galaxy S em fevereiro, seguido por um lançamento em março, então esperamos o mesmo para 2021.

O Samsung Galaxy S9 foi anunciado em 25 de fevereiro e à venda a partir de 16 de março. O Galaxy S10 foi anunciado em 20 de fevereiro e à venda a partir de 8 de março e o Galaxy S20 foi anunciado em 11 de fevereiro e à venda a partir de 6 de março.

Esperamos ver a série Galaxy S21 à venda em 5 ou 12 de março, mas estamos apenas dando um palpite por enquanto.

Em termos de preço, esperamos que os dispositivos estejam em uma estimativa semelhante a seus antecessores, com o Galaxy S21 o mais barato e o Galaxy S21 Ultra - se houver um - o dispositivo carro-chefe.

Design premium de vidro e metal

Reprojeto drástico improvável

O Samsung Galaxy S20 series fez algumas mudanças no design frontal em comparação com a série S10 (ignorando o S10 Lite ), movendo a caixa da câmera na parte traseira do centro para o canto esquerdo.

A frente permaneceu praticamente inalterada com uma câmera perfurada no centro da tela na parte superior. Ainda não está claro se a Samsung mudará drasticamente o design do Galaxy S20 - esperamos ver algumas mudanças, mas não esperamos ver um redesenho completo.

Um corpo à prova dágua com uma parte traseira de vidro e estrutura de metal provavelmente permanecerá para o Galaxy S21 com novas opções de cores.

A maior mudança pode vir se a Samsung tiver sucesso em oferecer uma câmera frontal embaixo da tela, mas há apenas um boato dizendo que essa é uma possibilidade até agora. Se as coisas permanecerem basicamente as mesmas, espere que o Galaxy S21 Ultra se pareça com o carro-chefe novamente, como o S20 Ultra .

Três tamanhos de novo?

Taxas de atualização de 120 Hz

Arestas curvas

O Samsung Galaxy S20 tem uma tela de 6,2 polegadas, o S20 + tem uma tela de 6,7 polegadas e o S20 Ultra tem uma tela de 6,9 polegadas. Todos possuem bordas curvas e resolução Quad HD + com taxa de atualização de 120Hz .

Esperávamos tamanhos de tela semelhantes no Galaxy S21, S21 + e S21 Ultra - se houver três dispositivos novamente - e esperamos ver a taxa de atualização de 120 Hz novamente. Também esperamos telas curvas, pelo menos no S21 + e S21 Ultra.

Exynos 991/992 ou 1000 / Qualcomm Snapdragon 875, 5G

Opções de armazenamento de 128 GB / 256 GB

S21 Plus: bateria de 4800mAh

S21 Ultra: bateria de 5000mAh

Foi sugerido que o Samsung Galaxy S21 Ultra funcionará no não anunciado Exynos 1000 - um chipset de 5 nm que competirá com o não anunciado Qualcomm Snapdragon 875 - que a versão americana do dispositivo provavelmente oferecerá.

Quanto ao Galaxy S21 e S21 + padrão, atualmente não está claro quais chipsets os equiparão, mas o Exynos 991/992 (nome ainda não confirmado) foi sugerido. Também foi afirmado que haverá variantes 5G de todos os três dispositivos e eles serão oferecidos em opções de armazenamento de 128 GB e 256 GB.

Em termos de capacidade de bateria, o S21 Ultra provavelmente terá a maior, seguido pelo S21 + e então S21. Vazamentos iniciais sugerem que o Galaxy S21 + terá um aumento para 4800mAh, enquanto é sugerido que o S21 Ultra se manterá em 5000mAh. Acredita-se que a bateria do Ultra tenha passado pela certificação 3C na China, sugerindo que 5000mAh é preciso.

Câmera frontal embaixo da tela?

Há rumores de câmera principal de 108 MP

OIS na câmera frontal?

A Samsung buscará aumentar a oferta de câmeras para os modelos S20. Os primeiros relatórios sugeriram que a câmera principal pode mover-se para 150 megapixels, mas vimos uma fonte confiável mais recentemente dizer que se manterá nos 108 megapixels do S20 Ultra. Também esperamos que o sensor DepthVision seja removido do Ultra.

O que podemos ver, em vez disso, são duas lentes telefoto. Pensa-se que para aumentar o desempenho do zoom, haverá uma oferta de telefoto de médio e longo alcance, com lentes 3x e 5x oferecidas. Isso pode significar que o zoom de até 3x é de qualidade superior antes de mudar para o óptico de 5x para intervalos mais longos.

Pouco foi dito até agora sobre o que podemos ver nos modelos Galaxy S21 / 21 +.

Aqui estão todos os rumores em torno do Samsung Galaxy S21 ou Galaxy S30.

O que se pensa ser a bateria do Samsung Galaxy S21 Ultra foi registrado com a autoridade de certificação chinesa 3C, confirmando vazamentos anteriores de que o S21 Ultra terá uma bateria de 5000mAh.

De acordo com fontes na Coréia , o Ultra de última geração da Samsung poderia usar duas lentes zoom, para criar um sistema de câmera para rivalizar com a Huawei.

Parece que não haverá um grande aumento na bateria do S21 Ultra, com 5000mAh sendo relatados.

De acordo com um vazador do Twitter com boa reputação , o Samsung Galaxy S21 Ultra manterá a câmera principal de 108 megapixels.

Os dispositivos 2020 Samsung Galaxy S21 / S30 podem obter um aumento na capacidade da bateria em comparação com os modelos S20.

O chipset Snapdragon de próxima geração da Qualcomm não será revelado até o final de 2020, mas Roland Quandt da WinFuture afirmou no Twitter que é chamado Snapdragon 875 SoC com o codinome SM8350.

O novo processador de dispositivo móvel deve ser construído em um processo de 5 nm, com a Qualcomm usando uma combinação de arquitetura de núcleo grande Cortex X1 e Cortex A78. Espera-se que seja usado nos modelos americanos do Galaxy S21, pelo menos no modelo Ultra.

Um vazador chamado Mauri QHD afirmou no Twitter que o Samsung Galaxy S21 Ultra pode usar um chipset Exynos 1000 de 5 minutos não anunciado, enquanto o Galaxy S21 vai optar pelo Exynos 991 ou 992 sem GPU AMD. O vazamento colocou um ponto de interrogação próximo ao Galaxy S21 +.

Sammobile relatou que suas fontes afirmaram que a Samsung está fazendo três modelos para a série Galaxy S21, provavelmente chamados de Samsung Galaxy S21, S21 + e S21 Ultra - embora os nomes possam mudar.

O site também disse que os números de modelo para as variantes 5G são SM-G991, SM-G996 e SM-G998 e estão em desenvolvimento com opções de armazenamento de 128 GB e 256 GB.

Sammobile relatou que a Samsung estava aparentemente testando dois protótipos do Galaxy 21 - um com um sensor frontal de 1/2 polegada que acredita ter resolução de 48MP e o outro apresentando um sensor de 1 / 2,55 polegada com resolução de 12MP e OIS.

O Leaker Ice Universe tweetou dizendo que a Samsung estava considerando usar a tecnologia de câmera sob a tela no Galaxy S21 primeiro e está testando a tecnologia.

Um relatório apareceu no Clien alegando que a Samsung estava desenvolvendo um sensor de 1 polegada de 150 megapixels usando a mesma tecnologia Nonacell do Samsung Galaxy S20 Ultra. O boato não diz que o sensor será usado no Galaxy S21, mas é possível que uma versão dele possa ser.

Escrito por Britta O'Boyle. Edição por Chris Hall.