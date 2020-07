Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung normalmente anuncia duas séries de smartphones emblemática a cada ano - o Galaxy S e o Galaxy Note - com o lançamento do primeiro na primeira metade do ano e o segundo no segundo semestre.

Com o Galaxy Note 20 programado para ser apresentado oficialmente em 5 de agosto, todas as cabeças estarão voltando para o próximo Galaxy S, que poderia ser chamado de Galaxy S21 ou Galaxy S30.

Isso é tudo o que ouvimos até agora sobre o que podemos esperar para os próximos smartphones Samsung Galaxy S.

Provável Galaxy S21, S21 + e S21 Ultra

Galaxy S30 é possível

Antes da chegada do Samsung Galaxy S20 , era fácil prever a estratégia de nomeação para os dispositivos Galaxy S da Samsung, pois a empresa seguia números sequenciais.

No entanto, depois que a Samsung saltou do Galaxy S10 para o Galaxy S20 em 2020, agora é mais difícil determinar como o próximo Galaxy S será chamado daqui para frente. Nós investiríamos nosso dinheiro nos Galaxy S21, Galaxy S21 + e Galaxy S21 Ultra, pois isso também estaria relacionado ao ano, mas a empresa também poderia usar o Galaxy S30.

Por enquanto, a Samsung não confirmou o nome para o próximo dispositivo Galaxy S, mas como a maioria dos rumores chama de Galaxy S21, é isso que vamos referir a ele neste recurso até que exista qualquer evidência que sugira o contrário.

Previsto para ser anunciado no Febraury 2021

Provavelmente à venda a partir de março de 2021

A Samsung costuma anunciar a gama de smartphones Galaxy S em fevereiro, seguida por um lançamento em março, então esperamos o mesmo para 2021.

O Samsung Galaxy S9 foi anunciado em 25 de fevereiro e à venda a partir de 16 de março. O Galaxy S10 foi anunciado em 20 de fevereiro e à venda a partir de 8 de março e o Galaxy S20 foi anunciado em 11 de fevereiro e à venda a partir de 6 de março.

Esperávamos ver a série Galaxy S21 à venda em 5 ou 12 de março, mas estamos tendo um palpite por enquanto.

Em termos de preço, esperaríamos que os dispositivos estivessem em um estádio semelhante aos seus antecessores, com o Galaxy S21 o mais barato e o Galaxy S21 Ultra - se houver um - o principal dispositivo.

Design premium em vidro e metal

Redesenho drástico improvável

A série Samsung Galaxy S20 fez algumas alterações na frente do design em comparação com a série S10 (ignorando o S10 Lite ), movendo a caixa da câmera na parte traseira do centro para o canto esquerdo.

A frente permaneceu praticamente inalterada, no entanto, com uma câmera de perfuração no centro da tela na parte superior. Ainda não está claro se a Samsung mudará o design drasticamente do Galaxy S20 - esperamos ver algumas mudanças, mas não esperamos ver um redesenho inteiro.

Um corpo à prova dágua com uma traseira de vidro e armação de metal provavelmente permanecerá para o Galaxy S21 com novas opções de cores.

A maior mudança pode ocorrer se a Samsung conseguir oferecer uma câmera frontal com tela insuficiente, mas há apenas um boato de que essa é uma possibilidade até agora. Se as coisas permanecerem basicamente as mesmas, espere que o Galaxy S21 Ultra pareça novamente o carro-chefe, como o S20 Ultra .

Três tamanhos de novo?

Taxas de atualização de 120Hz

Bordas curvas

O Samsung Galaxy S20 possui uma tela de 6,2 polegadas, o S20 + possui uma tela de 6,7 polegadas e o S20 Ultra possui uma tela de 6,9 polegadas. Todos têm bordas curvas e resolução Quad HD + com taxa de atualização de 120Hz .

Esperaríamos tamanhos de tela semelhantes nos Galaxy S21, S21 + e S21 Ultra - se houver três dispositivos novamente - e esperaríamos ver a taxa de atualização de 120Hz também. Também esperávamos telas curvas, pelo menos no S21 + e S21 Ultra.

Exynos 991/992 ou 1000 / Qualcomm Snapdragon 875

Opções de armazenamento de 128 GB / 256 GB

5G

Foi sugerido que o Samsung Galaxy S21 Ultra funcione no Exynos 1000 sem aviso prévio - um chipset de 5 nm que concorre com o Qualcomm Snapdragon 875 - que a versão americana do dispositivo provavelmente oferecerá.

Quanto aos Galaxy S21 e S21 + padrão, ainda não está claro quais chipsets os fornecerão, mas o Exynos 991/992 (nome ainda não confirmado) foi sugerido. Também foi alegado que haverá variantes 5G dos três dispositivos e elas serão oferecidas em opções de armazenamento de 128 GB e 256 GB.

Em termos de capacidade da bateria, é provável que o S21 Ultra tenha o maior, seguido pelo S21 + e depois pelo S21.

Câmera frontal com tela insuficiente?

Rumor: câmera principal de 150MP

OIS na câmera frontal?

A Samsung, sem dúvida, oferecerá um grande foco na câmera para a gama Galaxy S21, especialmente no caso do S21 Ultra. Já se falou de uma câmera selfie com tela insuficiente, bem como de OIS na câmera frontal, e também se falou de um sensor de 150 megapixels.

No momento, os rumores sobre qual configuração de câmera cada um dos dispositivos Galaxy S21 oferecerão são escassos, mas isso mudará nos próximos meses, portanto, observe este espaço.

Aqui estão todos os rumores sobre o Samsung Galaxy S21, ou Galaxy S30.

O chipset Snapdragon de próxima geração da Qualcomm não será revelado até o final de 2020, mas Roland Quandt, do WinFuture, afirmou no Twitter que se chama Snapdragon 875 SoC com o codinome SM8350.

Espera-se que o novo processador de dispositivo móvel seja construído em um processo de 5 nm, com a Qualcomm usando uma combinação arquitetônica de núcleo grande Cortex X1 e Cortex A78. Espera-se que seja usado nos modelos americanos do Galaxy S21, pelo menos no modelo Ultra.

Um vazador chamado Mauri QHD afirmou no Twitter que o Samsung Galaxy S21 Ultra pode usar um chipset Exynos 1000 sem aviso prévio de 5mn, enquanto o Galaxy S21 optará pelo Exynos 991 ou 992 sem o AMD GPU. O vazador colocou um ponto de interrogação ao lado do Galaxy S21 +.

A Sammobile informou que suas fontes alegam que a Samsung está fabricando três modelos para a série Galaxy S21, provavelmente chamados de Samsung Galaxy S21, S21 + e S21 Ultra - embora os nomes possam mudar.

O site também disse que os números de modelo para as variantes 5G são SM-G991, SM-G996 e SM-G998 e estão em desenvolvimento com opções de armazenamento de 128 GB e 256 GB.

A Sammobile informou que a Samsung aparentemente estava testando dois protótipos do Galaxy 21 - um com um sensor frontal de 1/2 polegada que provavelmente possui uma resolução de 48MP e o outro com um sensor de 1,25 polegadas com resolução de 12MP e OIS.

O Leaker Ice Universe twittou dizendo que a Samsung estava pensando em usar a tecnologia de câmera abaixo da tela no Galaxy S21 primeiro e está testando a tecnologia.

Um relatório apareceu em Clien alegando que a Samsung estava desenvolvendo um sensor de 150 megapixels e 1 polegada usando a mesma tecnologia Nonacell que o Samsung Galaxy S20 Ultra. O boato não diz que o sensor será usado no Galaxy S21, mas é possível que seja uma versão dele.

Escrito por Britta O'Boyle.