Agora temos preços para a Nota 20 da Samsung e o Galaxy Buds Live

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung é uma das piores empresas por manter segredos à frente dos lançamentos e fiel à forma, agora sabemos muito sobre o que está acontecendo em seu evento de 5 de agosto .

Sabíamos que havia cinco dispositivos , depois sabíamos quais e agora, graças ao MySmartPrice , sabemos o preço de alguns deles em euros.

Parece que haverá as variantes 4G e 5G da série Note 20 que incluirão as notas padrão 20, 20 e 20 e Ultra. Não sabemos se todas as variantes chegarão a todos os países - por exemplo, o Reino Unido pode não receber as versões 4G.

Também acreditamos que o evento verá o anúncio do Galaxy Z Fold 2 de segunda geração e os mais recentes Galaxy Tab S7 e S7 + , Galaxy Watch 3 , além de verdadeiros fones de ouvido sem fio na forma do Galaxy Buds Live .

Samsung Galaxy Note 20 4G 256GB: 999 EUR

Samsung Galaxy Note 20 4G 256GB: EUR 1099

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 512GB: 1449 EUR

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB: 1349 EUR

Samsung Galaxy Buds Live: ~ EUR 189

Já sabemos que, mais uma vez, a Samsung terá uma variante diferente da Nota 20 para os EUA e a China, com a plataforma Snapdragon 865 da Qualcomm, em vez de seu próprio hardware Exynos.

Escrito por Dan Grabham.